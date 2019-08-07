Главная Новости Спорт В Харькове пройдет всеукраинский турнир по футболу «Первая столица»
07.08.2019  12:40   

В Харькове пройдет всеукраинский турнир по футболу «Первая столица»

Открытый юношеский турнир по футболу «Первая столица», посвященный Дню города, стартует 17 августа.


://city.kharkov.ua

В турнире примут участие восемь команд (игроки 2004 г.р.) ведущих футбольных клубов Украины. Команды разбиты на две группы:

группа А:
«Динамо» (Киев),
«Карпаты» (Львов),
«Ворскла» (Полтава),
«Металлист» (Харьков);
 
 группа Б:
 «Металлург» (Запорожье),
«Днепр» (Днепр),
«Черноморец» (Одесса),
«Шахтер» (Донецк).
 
Соревнования будут проводиться по круговой системе. Предварительные игры пройдут на стадионах ДЮСШ «Восток» (ул. 12 Апреля, 5-а) и Харьковского национального университета внутренних дел (пр. Льва Ландау, 27).

Начало игр - ежедневно в 10:00 и 17:00 .

Команды, которые займут вторые места в своих группах, сыграют за третье место 21 августа (начало - в 13:00). Финальная игра состоится также 21 августа (начало - в 15:00). Оба матча пройдут на стадионе ХНУВД.

Победителям и призерами вручат кубки, медали, дипломы и памятные призы, отдельно будут отмечены лучшие игроки.

Источник:   ХГС
 Тэги:  футбол, столица, харьков, турнир
 
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