07.08.2019 12:40

В Харькове пройдет всеукраинский турнир по футболу «Первая столица»

Открытый юношеский турнир по футболу «Первая столица», посвященный Дню города, стартует 17 августа.



://city.kharkov.ua

В турнире примут участие восемь команд (игроки 2004 г.р.) ведущих футбольных клубов Украины. Команды разбиты на две группы:



группа А:

«Динамо» (Киев),

«Карпаты» (Львов),

«Ворскла» (Полтава),

«Металлист» (Харьков);



группа Б:

«Металлург» (Запорожье),

«Днепр» (Днепр),

«Черноморец» (Одесса),

«Шахтер» (Донецк).



Соревнования будут проводиться по круговой системе. Предварительные игры пройдут на стадионах ДЮСШ «Восток» (ул. 12 Апреля, 5-а) и Харьковского национального университета внутренних дел (пр. Льва Ландау, 27).



Начало игр - ежедневно в 10:00 и 17:00 .



Команды, которые займут вторые места в своих группах, сыграют за третье место 21 августа (начало - в 13:00). Финальная игра состоится также 21 августа (начало - в 15:00). Оба матча пройдут на стадионе ХНУВД.



Победителям и призерами вручат кубки, медали, дипломы и памятные призы, отдельно будут отмечены лучшие игроки.