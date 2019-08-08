Свитолина и Ястремская могут сыграть между собой в четвертьфинале в Торонто

Украинские теннисистки находятся в шаге от противостояния между собой.
Сильнейшие украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская сегодня, 8 августа, проведут свои матчи третьего раунда турнира серии Premier 5 в канадском Торонто.
Первым запуском в 18:00 начнут свой матч Даяна Ястремская (33-я в рейтинге WTA) и американка София Кенин (29-я в рейтинге WTA), которую ранее в этом сезоне украинка обыграла на Уимблдоне. Кенин сенсационно во втором раунде обыграла первую ракетку мира Эшли Барти.
Вторым запуском ориентировочно в 19:30 Элина Свитолина (7-е место в рейтинге WTA) начнет свой матч против Белинды Бенчич (12-е место в рейтинге WTA). С Бенчич Элина играла два раза и оба раза проиграла - в 2014 году в Чарльстоне и в этом году в Дубае.
Отметим, что если Ястремская и Свитолина выиграют свои матчи, то в четвертьфинале Rogers Cup они сыграют между собой.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет как никогда трудно.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
По инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare» ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек.
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