08.08.2019 13:23

Свитолина и Ястремская могут сыграть между собой в четвертьфинале в Торонто

Украинские теннисистки находятся в шаге от противостояния между собой.



Фото: Даяна Ястремская / wta.com

Сильнейшие украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская сегодня, 8 августа, проведут свои матчи третьего раунда турнира серии Premier 5 в канадском Торонто.

Первым запуском в 18:00 начнут свой матч Даяна Ястремская (33-я в рейтинге WTA) и американка София Кенин (29-я в рейтинге WTA), которую ранее в этом сезоне украинка обыграла на Уимблдоне. Кенин сенсационно во втором раунде обыграла первую ракетку мира Эшли Барти.

Вторым запуском ориентировочно в 19:30 Элина Свитолина (7-е место в рейтинге WTA) начнет свой матч против Белинды Бенчич (12-е место в рейтинге WTA). С Бенчич Элина играла два раза и оба раза проиграла - в 2014 году в Чарльстоне и в этом году в Дубае.

Отметим, что если Ястремская и Свитолина выиграют свои матчи, то в четвертьфинале Rogers Cup они сыграют между собой.