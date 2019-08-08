Футбол. Харьковчанки победили хорватский Сплит в квалификации женской Лиги чемпионов

Первостоличная команда дважды забила после 90-й минуты.
Во всех сферах – от работы до личной жизни – во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет как никогда трудно.
Дань выдастся облачным и местами с осадками. Так, ночью по области небольшой дождь, по Харькову без осадков. Днем существенных осадков не ожидается.
По инициативе Международного фонда по защите животных «Animal Welfare» ежегодно 8 августа отмечается Всемирный день кошек.
влажн.:
давл.:
ветер: