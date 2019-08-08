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08.08.2019  17:19   

Футбол. Харьковчанки победили хорватский Сплит в квалификации женской Лиги чемпионов

Первостоличная команда дважды забила после 90-й минуты.


uefa.com
В квалификации женской Лиги чемпионов чемпионки Украины из Жилстрой-1 сумели переиграть хорватский Сплит.
 
Форвард украинской команды Апанащенко ответила хет-триком на голы Педич и Любиной.
 
Матчи нашей квалификационной группы проходят в Украине, в Высоком под Харьковом и в самом Харькове.
 
Сплит (Хорватия) — Жилстрой-1 2:3
Голы: Любина, 1, Педич, 30 — Апанащенко, 12, 90 (с пенальти), 90+3.
 
Жилстрой-1: Санина, Алексанян, Хованская (Петрик, 64), Босянська (Соломаха, 76), Апанащенко, Утицких, Кочнева, Костюченко, Шевчук, Воронина, Н.Кунина (Л.Кунина, 90 + 4) .
 
Во втором матче группы белорусский Минск уничтожил соперника из Люксембурга.
 
Минск (Беларусь) — Беттамбур (Люксембург) — 12:0
 
Во втором туре украинская команда встретится с представительницами Люксембурга.
 
10.08.2019
 
Минск — Сплит 11:00
 
Жилстрой-1 — Беттембург 17:00
 
Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  женский футбол, лиги чемпионов, харьков
 
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