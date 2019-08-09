09.08.2019 10:01

Соревнования по триатлону пройдут в воскресенье на Журавлевке

Турнир по триатлону «Iron Way 70.3» состоится 11 августа на территории парка «АкваЖур».



// city.kharkov.ua

В турнире примут участие более 200 спортсменов: мужчины и женщины практически всех возрастных категорий. Участникам необходимо будет проплыть 1,93 км, проехать на велосипеде 90,1 км и пробежать 21,097 км. Также будут проведены мужские и женские эстафеты. Победители соревнований получат денежные призы.

Начало мероприятия: в 7:00.



Старт соревнований: ул. Героев Труда, 2-а (парк «Акважур», возле ресторана «Мельница»), финиш: ул. Академика Курчатова, 1-а («Superior Golf & Spa Resort»).



С более подробной информацией о проведении «Iron Way 70.3» можно ознакомиться здесь.