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09.08.2019  10:01   

Соревнования по триатлону пройдут в воскресенье на Журавлевке

Турнир по триатлону «Iron Way 70.3» состоится 11 августа на территории парка «АкваЖур».


// city.kharkov.ua

В турнире примут участие более 200 спортсменов: мужчины и женщины практически всех возрастных категорий. Участникам необходимо будет проплыть 1,93 км, проехать на велосипеде 90,1 км и пробежать 21,097 км. Также будут проведены мужские и женские эстафеты. Победители соревнований получат денежные призы. 

Начало мероприятия: в 7:00.

Старт соревнований: ул. Героев Труда, 2-а (парк «Акважур», возле ресторана «Мельница»), финиш: ул. Академика Курчатова, 1-а («Superior Golf & Spa Resort»).

С более подробной информацией о проведении «Iron Way 70.3» можно ознакомиться здесь.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  триатлон, харьков
 
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