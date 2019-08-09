Соревнования по триатлону пройдут в воскресенье на Журавлевке

Турнир по триатлону «Iron Way 70.3» состоится 11 августа на территории парка «АкваЖур».
В турнире примут участие более 200 спортсменов: мужчины и женщины практически всех возрастных категорий. Участникам необходимо будет проплыть 1,93 км, проехать на велосипеде 90,1 км и пробежать 21,097 км. Также будут проведены мужские и женские эстафеты. Победители соревнований получат денежные призы.
Начало мероприятия: в 7:00.
Старт соревнований: ул. Героев Труда, 2-а (парк «Акважур», возле ресторана «Мельница»), финиш: ул. Академика Курчатова, 1-а («Superior Golf & Spa Resort»).
С более подробной информацией о проведении «Iron Way 70.3» можно ознакомиться здесь.
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Дань выдастся облачным и местами с осадками. Так, ночью по области небольшой дождь, по Харькову без осадков. Днем существенных осадков не ожидается.
Праздник придуман, чтобы отдать должное всем оригинальным культурам мира.
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