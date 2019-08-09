Харьковчанин за полутяжелым золотом поедет в Филадельфию (США)

Гвоздик и Бетербиев определились с местом боя: поединок будет проходить на территории Соединенных Штатов Америки.
Обладатель пояса чемпиона мира WBC в полутяжелом дивизионе украинец Александр Гвоздик и владелец титула IBF Артур Бетербиев проведут поединок в Филадельфии (США), сообщает ESPN.
Американский кабельный спортивный телевизионный канал узнал об этом со слов менеджера бывшего чемпиона мира Луиса Коллацо Кита Конноли, подопечный которого также будет проводить бой в андеркарде поединка украинца и россиянина.
Напомним, что матч состоится 18 октября. Промоутер Боб Арум также подтвердил, что бой будет проходить в филадельфийском штате.
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