09.08.2019 13:40

Харьковчанин за полутяжелым золотом поедет в Филадельфию (США)

Гвоздик и Бетербиев определились с местом боя: поединок будет проходить на территории Соединенных Штатов Америки.



Фото: Артур Бетербиев и Александр Гвоздик / comments.ua

Обладатель пояса чемпиона мира WBC в полутяжелом дивизионе украинец Александр Гвоздик и владелец титула IBF Артур Бетербиев проведут поединок в Филадельфии (США), сообщает ESPN.

Американский кабельный спортивный телевизионный канал узнал об этом со слов менеджера бывшего чемпиона мира Луиса Коллацо Кита Конноли, подопечный которого также будет проводить бой в андеркарде поединка украинца и россиянина.

Напомним, что матч состоится 18 октября. Промоутер Боб Арум также подтвердил, что бой будет проходить в филадельфийском штате.