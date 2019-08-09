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09.08.2019  13:40   

Харьковчанин за полутяжелым золотом поедет в Филадельфию (США)

Гвоздик и Бетербиев определились с местом боя: поединок будет проходить на территории Соединенных Штатов Америки.


Фото: Артур Бетербиев и Александр Гвоздик / comments.ua

Обладатель пояса чемпиона мира WBC в полутяжелом дивизионе украинец Александр Гвоздик и владелец титула IBF Артур Бетербиев проведут поединок в Филадельфии (США), сообщает ESPN.

Американский кабельный спортивный телевизионный канал узнал об этом со слов менеджера бывшего чемпиона мира Луиса Коллацо Кита Конноли, подопечный которого также будет проводить бой в андеркарде поединка украинца и россиянина.

Напомним, что матч состоится 18 октября. Промоутер Боб Арум также подтвердил, что бой будет проходить в филадельфийском штате.

Источник:   isport.ua
 Тэги:  гвоздик, харьков, полутяж, титул сша
 
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