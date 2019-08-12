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12.08.2019  12:25   

В субботу в городе пройдет фестиваль боевых искусств

Фестиваль боевых искусств «Лучшие из лучших» состоится 17 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.


://city.kharkov.ua

В рамках спортивного мероприятия на главной сцене парка будет проведено 10 поединков по ММА, боксу и тайскому боксу.

Начало фестиваля - в 18:00.

Источник:   ХГС
 Тэги:  бокс, тайский, харьков, парк горького
 
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