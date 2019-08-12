В субботу в городе пройдет фестиваль боевых искусств

Фестиваль боевых искусств «Лучшие из лучших» состоится 17 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.
В рамках спортивного мероприятия на главной сцене парка будет проведено 10 поединков по ММА, боксу и тайскому боксу.
Начало фестиваля - в 18:00.
Этот день мог бы быть удачным, но уж больно острые у него кромки. Споры, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости – не лучший фон для важных дел.
Утро в Харькове будет ясным, днем появятся облака, но к вечеру от них не останется и следа. Без осадков.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
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