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12.08.2019  14:56   

У возможной победы харьковчанина может быть горькое "послевкусие"

Гвоздик не хотел бы устраивать объединительный бой с Ковалевым: и них один менеджер и они дружат.


Фото: Александр Гвоздик / Boxing Scene

Чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик в полутяжелом весе признался, что в случае победы над обладателем пояса IBF Артуром Бетербиевым, он не хотел бы организовывать объединительный поединок со своим другом Сергеем Ковалевым.

"Если я одолею Бетербиева, то стану на шаг ближе к своей мечте - стать абсолютным чемпионом мира. Не могу сказать, что я готов провести бой с Сергеем Ковалевым. Не думаю, что он хочет двигаться в эту сторону. У нас один менеджер, и мы друзья. Это последний бой, который я хотел бы устроить", – приводит слова Гвоздика BoxingTalk.

Напомним, что объединительный бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18 октября в Филадельфии (США).

Источник:   isport
 Тэги:  бокс, чемпион, харьков, гвоздик, защита, пояс, вес, полутяж, wbc
 
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