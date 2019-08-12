У возможной победы харьковчанина может быть горькое "послевкусие"

Гвоздик не хотел бы устраивать объединительный бой с Ковалевым: и них один менеджер и они дружат.
Чемпион мира по версии WBC Александр Гвоздик в полутяжелом весе признался, что в случае победы над обладателем пояса IBF Артуром Бетербиевым, он не хотел бы организовывать объединительный поединок со своим другом Сергеем Ковалевым.
"Если я одолею Бетербиева, то стану на шаг ближе к своей мечте - стать абсолютным чемпионом мира. Не могу сказать, что я готов провести бой с Сергеем Ковалевым. Не думаю, что он хочет двигаться в эту сторону. У нас один менеджер, и мы друзья. Это последний бой, который я хотел бы устроить", – приводит слова Гвоздика BoxingTalk.
Напомним, что объединительный бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18 октября в Филадельфии (США).
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