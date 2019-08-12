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12.08.2019  16:40   

В городе прошли соревнования по триатлону

Соревнования по триатлону «Iron Way 70.3» состоялись 11 августа на территории парка «АкваЖур».


://city.kharkov.ua

В турнире приняли участие около 200 спортсменов различных возрастных категорий. Участникам соревнований необходимо было проплыть 1,93 км, проехать на велосипеде 90,1 км и пробежать 21 км.

Победителями в своих возрастных категориях среди мужчин стали:

до 19 лет: Ярослав Красников (04:46:58);
20-24: Виталий Кравцов (05:04:18);
25-29: Игорь Пилипчук (04:33:27);
30-34: Александр Осипчук (04:17:27);
35-39: Александр Довженко (04:18:46);
40-44: Тарас Дубинец (04:33:36);
45-49: Валентин Луцишин (04:52:19);
50-54: Тарас Письменный (04:52:53);
55-59: Виктор Язенок (05:08:05);
60+: Игорь Пастух (05:59:15).

Среди женщин первые места заняли:

25-29: Ирина Дробина (06:15:10);
30-34: Евгения Овчаренко (05:19:16);
35-39: Наталья Мацупко (04:52:00);
40-44: Ирэна Василевская (05:17:02).

Проект «Iron Way» направлен на развитие и популяризацию циклических видов спорта и здорового образа жизни.

Источник:   ХГС
 Тэги:  триатлон, соревнование, харьков, iron way
 
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