В городе прошли соревнования по триатлону

Соревнования по триатлону «Iron Way 70.3» состоялись 11 августа на территории парка «АкваЖур».
В турнире приняли участие около 200 спортсменов различных возрастных категорий. Участникам соревнований необходимо было проплыть 1,93 км, проехать на велосипеде 90,1 км и пробежать 21 км.
Победителями в своих возрастных категориях среди мужчин стали:
до 19 лет: Ярослав Красников (04:46:58);
20-24: Виталий Кравцов (05:04:18);
25-29: Игорь Пилипчук (04:33:27);
30-34: Александр Осипчук (04:17:27);
35-39: Александр Довженко (04:18:46);
40-44: Тарас Дубинец (04:33:36);
45-49: Валентин Луцишин (04:52:19);
50-54: Тарас Письменный (04:52:53);
55-59: Виктор Язенок (05:08:05);
60+: Игорь Пастух (05:59:15).
Среди женщин первые места заняли:
25-29: Ирина Дробина (06:15:10);
30-34: Евгения Овчаренко (05:19:16);
35-39: Наталья Мацупко (04:52:00);
40-44: Ирэна Василевская (05:17:02).
Проект «Iron Way» направлен на развитие и популяризацию циклических видов спорта и здорового образа жизни.
Этот день мог бы быть удачным, но уж больно острые у него кромки. Споры, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости – не лучший фон для важных дел.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Ночью и утром слабый туман. Без осадков.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
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