В городе прошли соревнования по триатлону

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 12 августа Этот день мог бы быть удачным, но уж больно острые у него кромки. Споры, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости – не лучший фон для важных дел.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 13 августа Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Ночью и утром слабый туман. Без осадков.