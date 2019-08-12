С личными рекордами и медалями и пропиской в Суперлиге вернулись харьковчане с чемпионата Европы

С 9 по 11 августа 2019 в польском Быдгоще состоялся командный чемпионат Европы по легкой атлетике, на котором сборная Украины с харьковчанами в составе, заняла седьмое место.
Высокое командное место позволило сохранить прописку в Суперлиге и без дополнительных квалификаций выступать в международных турнирах.
Важные очки украинской сборной принесли харьковские легкоатлеты. В прыжках с шестом среди женщин Марина Килипко с результатом 4.56м заняла второе место, а Игорь Бодров в составе мужской эстафетной команды 4х100 финишировал третьим.
Также высокий результат показал в прыжках в длину Ярослав Исаченков, заняв пятое место с личным рекордом 7.91м.
В итоге сборная Украины по 225 очками заняла седьмое место, и продолжит выступать в Суперлиге. Выиграли чемпионат Европы поляки, серебро получили легкоатлеты из Германии, бронзовые медали - французы.
Следующий командный чемпионат Европы состоится в 2021 году.
Этот день мог бы быть удачным, но уж больно острые у него кромки. Споры, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости – не лучший фон для важных дел.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Ночью и утром слабый туман. Без осадков.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
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