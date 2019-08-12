12.08.2019 19:19

С личными рекордами и медалями и пропиской в Суперлиге вернулись харьковчане с чемпионата Европы

С 9 по 11 августа 2019 в польском Быдгоще состоялся командный чемпионат Европы по легкой атлетике, на котором сборная Украины с харьковчанами в составе, заняла седьмое место.



://dmskh.gov.ua

Высокое командное место позволило сохранить прописку в Суперлиге и без дополнительных квалификаций выступать в международных турнирах.

Важные очки украинской сборной принесли харьковские легкоатлеты. В прыжках с шестом среди женщин Марина Килипко с результатом 4.56м заняла второе место, а Игорь Бодров в составе мужской эстафетной команды 4х100 финишировал третьим.

Также высокий результат показал в прыжках в длину Ярослав Исаченков, заняв пятое место с личным рекордом 7.91м.

В итоге сборная Украины по 225 очками заняла седьмое место, и продолжит выступать в Суперлиге. Выиграли чемпионат Европы поляки, серебро получили легкоатлеты из Германии, бронзовые медали - французы.

Следующий командный чемпионат Европы состоится в 2021 году.