Юные боксеры Харьковщины завоевали медали чемпионата Европы

Со 2 по 11 Август 2019 в столице Грузии городе Тбилиси состоялся чемпионат Европы по боксу среди школьников, на котором харьковские спортсмены завоевали шесть наград, в том числе одну золотую.
На этом чемпионате Харьковскую в составе сборной Украины представляли шесть харьковских боксеров, и все они возвращаются домой с медалями. На их счету 1 золотая, 3 серебряные и 2 бронзовые награды.
В соревнованиях среди девушек в весе до 44кг чемпионкой Европы стала Полина Мищенко. Она успешно дошла до финала, где со счетом 3: 2 победила соперницу из Ирландии.
Серебряные медали среди девушек получили ЕмилияМихайлюк (весовая категория 40 кг), уступив в финале 2: 3 соперницы с Кипра, а также ОлександраМанько, в финале весовой категории до 46кг уступила сопернице из Англии.
В соревнованиях среди юношей серебряным призером в весе до 50кг стал Глеб Григорян. В финале харьковчанин уступил боксеру из Англии.
Бронзовыми призерами чемпионата стали: Алина Маляр (весовая категория 54кг) и Мария Фонотова (весовая категория 70 кг).
Всего на данном чемпионате сборная Украины получила 6 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых медалей.
Этот день мог бы быть удачным, но уж больно острые у него кромки. Споры, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости – не лучший фон для важных дел.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Ночью и утром слабый туман. Без осадков.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
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