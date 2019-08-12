12.08.2019 18:47

Юные боксеры Харьковщины завоевали медали чемпионата Европы

Со 2 по 11 Август 2019 в столице Грузии городе Тбилиси состоялся чемпионат Европы по боксу среди школьников, на котором харьковские спортсмены завоевали шесть наград, в том числе одну золотую.



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На этом чемпионате Харьковскую в составе сборной Украины представляли шесть харьковских боксеров, и все они возвращаются домой с медалями. На их счету 1 золотая, 3 серебряные и 2 бронзовые награды.

В соревнованиях среди девушек в весе до 44кг чемпионкой Европы стала Полина Мищенко. Она успешно дошла до финала, где со счетом 3: 2 победила соперницу из Ирландии.

Серебряные медали среди девушек получили ЕмилияМихайлюк (весовая категория 40 кг), уступив в финале 2: 3 соперницы с Кипра, а также ОлександраМанько, в финале весовой категории до 46кг уступила сопернице из Англии.

В соревнованиях среди юношей серебряным призером в весе до 50кг стал Глеб Григорян. В финале харьковчанин уступил боксеру из Англии.

Бронзовыми призерами чемпионата стали: Алина Маляр (весовая категория 54кг) и Мария Фонотова (весовая категория 70 кг).

Всего на данном чемпионате сборная Украины получила 6 золотых, 9 серебряных и 10 бронзовых медалей.