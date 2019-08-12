12.08.2019 18:20

Харьковские бадминтонистки получили «серебро» в Греции

С 8 по 11 августа в греческом городе Сидирокастро состоялся международный турнир по бадминтону «HellasOpen 2019» уровня «International Series», второе место на котором в женской парной категории заняли Анастасия Прозорова и Валерия Рудакова.



://dmskh.gov.ua

На пути к медали харкивьнкы обыграли 21:10, 21: 5 соперниц из Греции и со счетом 15:21, 21:12, 21:19 спортсменок из Шотландии, но в финале поступилися13: -21, 16:21 француженкам Вимала Хериа и Марго Ламберт.

В шаге от медали на этом турнире остановился Артем Почтарев.

Харьковский бадминтонист выиграл два поединка, но в четверть-финале уступил сопернику из Малайзии, который в итоге получил золотую награду.