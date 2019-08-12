Харьковские бадминтонистки получили «серебро» в Греции

С 8 по 11 августа в греческом городе Сидирокастро состоялся международный турнир по бадминтону «HellasOpen 2019» уровня «International Series», второе место на котором в женской парной категории заняли Анастасия Прозорова и Валерия Рудакова.
На пути к медали харкивьнкы обыграли 21:10, 21: 5 соперниц из Греции и со счетом 15:21, 21:12, 21:19 спортсменок из Шотландии, но в финале поступилися13: -21, 16:21 француженкам Вимала Хериа и Марго Ламберт.
В шаге от медали на этом турнире остановился Артем Почтарев.
Харьковский бадминтонист выиграл два поединка, но в четверть-финале уступил сопернику из Малайзии, который в итоге получил золотую награду.
Этот день мог бы быть удачным, но уж больно острые у него кромки. Споры, обостренное чувство справедливости, стремление к независимости – не лучший фон для важных дел.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Ночью и утром слабый туман. Без осадков.
Международный день молодежи отмечается ежегодно 12 августа с 2000 года – и все это благодаря неутомимой ООН.
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