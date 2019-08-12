Главная Новости Спорт Харьковские бадминтонистки получили «серебро» в Греции
12.08.2019  18:20   

Харьковские бадминтонистки получили «серебро» в Греции

С 8 по 11 августа в греческом городе Сидирокастро состоялся международный турнир по бадминтону «HellasOpen 2019» уровня «International Series», второе место на котором в женской парной категории заняли Анастасия Прозорова и Валерия Рудакова.


://dmskh.gov.ua

На пути к медали харкивьнкы обыграли 21:10, 21: 5 соперниц из Греции и со счетом 15:21, 21:12, 21:19 спортсменок из Шотландии, но в финале поступилися13: -21, 16:21 француженкам Вимала Хериа и Марго Ламберт.

В шаге от медали на этом турнире остановился Артем Почтарев. 

Харьковский бадминтонист выиграл два поединка, но в четверть-финале уступил сопернику из Малайзии, который в итоге получил золотую награду.

Источник:   Департамент молодежи и спорта ХОГА
 Тэги:  бадминтон, серебро, харьков, греция
 
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