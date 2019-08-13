13.08.2019 14:31

В Харькове пройдет рыцарский турнир

Рыцарский турнир «Кубок Слобожанщины 2019», приуроченный ко Дню города и Дню Независимости Украины, состоится 24 августа в Покровском сквере (возле пл. Конституции).



// city.kharkov.ua

В программу мероприятия войдут показательные рыцарские поединки в различных категориях:

11:00 - «Щит-меч»;

14:00 - «Баклер-меч»;

16:00 - парад команд и командные соревнования 3х3;

18:30 - профессиональный поединок между Владиславом Костенко (спортклуб «Ritter», Харьков) и Владимиром Ганзой (спортклуб «Шарухань», Харьков).



Также в рамках турнира запланирована концертно-развлекательная программа.



Начало соревнований - в 11:00.



Рыцарский турнир «Кубок Слобожанщины 2019» проводится при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта, Харьковского городского центра досуга молодежи и СК «Ritter».