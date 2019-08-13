В Харькове пройдет рыцарский турнир

Рыцарский турнир «Кубок Слобожанщины 2019», приуроченный ко Дню города и Дню Независимости Украины, состоится 24 августа в Покровском сквере (возле пл. Конституции).
В программу мероприятия войдут показательные рыцарские поединки в различных категориях:
11:00 - «Щит-меч»;
14:00 - «Баклер-меч»;
16:00 - парад команд и командные соревнования 3х3;
18:30 - профессиональный поединок между Владиславом Костенко (спортклуб «Ritter», Харьков) и Владимиром Ганзой (спортклуб «Шарухань», Харьков).
Также в рамках турнира запланирована концертно-развлекательная программа.
Начало соревнований - в 11:00.
Рыцарский турнир «Кубок Слобожанщины 2019» проводится при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта, Харьковского городского центра досуга молодежи и СК «Ritter».
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, по возможности занимаясь тем, что настраивает на оптимистический лад.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Ночью и утром слабый туман. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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