Главная Новости Спорт В Харькове пройдет рыцарский турнир
13.08.2019  14:31   

В Харькове пройдет рыцарский турнир

Рыцарский турнир «Кубок Слобожанщины 2019», приуроченный ко Дню города и Дню Независимости Украины, состоится 24 августа в Покровском сквере (возле пл. Конституции).


// city.kharkov.ua

В программу мероприятия войдут показательные рыцарские поединки в различных категориях:

11:00 - «Щит-меч»;
14:00 - «Баклер-меч»;
16:00 - парад команд и командные соревнования 3х3;
18:30 - профессиональный поединок между Владиславом Костенко (спортклуб «Ritter», Харьков) и Владимиром Ганзой (спортклуб «Шарухань», Харьков).

Также в рамках турнира запланирована концертно-развлекательная программа.

Начало соревнований - в 11:00.

Рыцарский турнир «Кубок Слобожанщины 2019» проводится при поддержке Департамента по делам семьи, молодежи и спорта, Харьковского городского центра досуга молодежи и СК «Ritter».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  турнир, рыцарские бои, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.08 Спорт Свитолина и Ястремская могут сыграть между собой в четвертьфинале в Торонто 07.08 Спорт В Харькове пройдет всеукраинский турнир по футболу «Первая столица» 06.08 Спорт Харьковские паралимпийцы успешно выступили на турнире в Токио
 
 

Видео

На Харківщині троє зловмисників напали на фермера, пограбували його та втекли. Але недалеко. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 