13.08.2019 18:01

Дружные фирмы и предприятия приглашают в Битву корпораций

Продолжается регистрация на спортивный корпоративный турнир «Битва корпораций», который проводится в Харькове уже пятый год подряд.



// city.kharkov.ua

В турнире могут принять участие спортсмены-любители, которые представляют компанию, организацию или фирму, в которой они работают. «Битва корпораций» проводится в течение 10 месяцев и состоит из двух кубков: Осеннего и Весеннего.

Напомним, что очередной сезон турнира стартует во второй половине сентября и будет состоять из соревнований по 10 видам спорта. В Осенний кубок войдут спортивный покер, мини-футбол, стритбол, настольный теннис, интеллектуальная игра «Mad Head», в Весенний - боулинг, бадминтон, дартс, лазертаг и пляжный волейбол.



Регистрация продлится до 10 сентября. Зарегистрироваться можно на сайте или по тел.: (093) 309-00-99.



Справка. В четвертом сезоне «Битвы корпораций» приняли участие 25 команд, а за все четыре года проведения турнира - более 70 компаний и 5 тыс. спортсменов.