Дружные фирмы и предприятия приглашают в Битву корпораций

Продолжается регистрация на спортивный корпоративный турнир «Битва корпораций», который проводится в Харькове уже пятый год подряд.
В турнире могут принять участие спортсмены-любители, которые представляют компанию, организацию или фирму, в которой они работают. «Битва корпораций» проводится в течение 10 месяцев и состоит из двух кубков: Осеннего и Весеннего.
Напомним, что очередной сезон турнира стартует во второй половине сентября и будет состоять из соревнований по 10 видам спорта. В Осенний кубок войдут спортивный покер, мини-футбол, стритбол, настольный теннис, интеллектуальная игра «Mad Head», в Весенний - боулинг, бадминтон, дартс, лазертаг и пляжный волейбол.
Регистрация продлится до 10 сентября. Зарегистрироваться можно на сайте или по тел.: (093) 309-00-99.
Справка. В четвертом сезоне «Битвы корпораций» приняли участие 25 команд, а за все четыре года проведения турнира - более 70 компаний и 5 тыс. спортсменов.
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, по возможности занимаясь тем, что настраивает на оптимистический лад.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Ночью и утром слабый туман. Без осадков.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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