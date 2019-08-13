Главная Новости Спорт Отсутствие снега огорчает, но не останавливает: харьковчанки остановились в шаге от чемпионства по биатлону на лыжероллерах
13.08.2019  16:41   

Отсутствие снега огорчает, но не останавливает: харьковчанки остановились в шаге от чемпионства по биатлону на лыжероллерах

В Чернигове завершился летний юниорский чемпионат Украины по биатлону на лыжероллерах. В заключительный день состоялась смешанная эстафета.


://kharkov-sport.com

Сборная Харьковщиныи была представлена в своем сильнейшем составе. На первом этапе бежала Оксана Коваленко, на втором Любовь Кипяченкова, на третьем Александр Пономаренко и на четвертом Юрий Сытник.

Харьковчанки были очень близки к тому, чтобы стать победителями в этом виде программы.

Три этапа они лидировали с довольно большим отрывом и Юрий Сытник убежал на дистанцию, имея преимущество на ближайшим преследователем более минуты. Увы, но у нашего лидера не заладилась стрельба, причем на обоих огневых рубежах. В итоге на финише его обошел представитель Черниговской области. У харьковских биатлонистов серебряные награды и бронзу завоевали спортсмены Сумской области.

В общекомандном зачете первое место досталось сумчанам, на втором месте хозяева трассы сборная Черниговской области, у харьковчан третий результат.

Всего сборная Харьковщины на этих соревнованиях завоевала 6 наград - 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая. Полный комплект медалей у Любы Кипяченковой (2 золота, 1 серебро и 1 бронза), у Александра Пономаренко - 1 золото и 2 серебра.

По итогам турнира сразу три харьковских биатлониста отобрались на летний юниорский чемпионат мира - это Любовь Кипяченкова, Александр Пономаренко и Юрий Сытник.  

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  чемпионат, харьков, биатлон, эстафета
 
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