13.08.2019 17:40

В Харькове исчезла очередная спортивная команда

Мужского баскетбольного клуба «Политехник» не оказалось среди участников нового чемпионата Украины в Суперлиге.



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Как информирует пресс-служба Федерации баскетбола Украины, «политехники» в ранее обозначенный срок не смогли заплатить 50 процентов обязательного заявочного взноса, поэтому клуб выведен из числа участников будущей Суперлиги.

Впрочем, Харьков все же будет представлен в мужской баскетбольной элите страны. Фактически место «Политехника» займет команда «Харьковские Соколы». Ожидается, что свои домашние матчи этот коллектив будет проводить в стенах Дворца спорта «Локомотив», где ранее играли и «политехники».

Напомним, в предыдущие годы харьковский спорт лишился сразу двух футбольных клубов - «Металлист» и «Гелиос», а многократный чемпион Украины – мужской волейбольный клуб «Локомотив» с более чем 40-летней историей – влачит незавидное существование, но все еще держится на плаву.