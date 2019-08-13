В Харькове исчезла очередная спортивная команда

Мужского баскетбольного клуба «Политехник» не оказалось среди участников нового чемпионата Украины в Суперлиге.
Как информирует пресс-служба Федерации баскетбола Украины, «политехники» в ранее обозначенный срок не смогли заплатить 50 процентов обязательного заявочного взноса, поэтому клуб выведен из числа участников будущей Суперлиги.
Напомним, в предыдущие годы харьковский спорт лишился сразу двух футбольных клубов - «Металлист» и «Гелиос», а многократный чемпион Украины – мужской волейбольный клуб «Локомотив» с более чем 40-летней историей – влачит незавидное существование, но все еще держится на плаву.
Успех придет к тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, по возможности занимаясь тем, что настраивает на оптимистический лад.
На небе в этот день не будет ни облачка, день ожидается знойным. Выходя на улицу, не забывайте воду и головные уборы.
Всемирный день левшей веден в 1992 году по инициативе британского Клуба левшей и отмечается ежегодно 13 августа.
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