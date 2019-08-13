Главная Новости Спорт В Харькове исчезла очередная спортивная команда
13.08.2019  17:40   

В Харькове исчезла очередная спортивная команда

Мужского баскетбольного клуба «Политехник» не оказалось среди участников нового чемпионата Украины в Суперлиге.


// facebook

Как информирует пресс-служба Федерации баскетбола Украины, «политехники» в ранее обозначенный срок не смогли заплатить 50 процентов обязательного заявочного взноса, поэтому клуб выведен из числа участников будущей Суперлиги.

Впрочем, Харьков все же будет представлен в мужской баскетбольной элите страны. Фактически место «Политехника» займет команда «Харьковские Соколы». Ожидается, что свои домашние матчи этот коллектив будет проводить в стенах Дворца спорта «Локомотив», где ранее играли и «политехники».

Напомним, в предыдущие годы харьковский спорт лишился сразу двух футбольных клубов - «Металлист» и «Гелиос», а многократный чемпион Украины – мужской волейбольный клуб «Локомотив» с более чем 40-летней историей – влачит незавидное существование, но все еще держится на плаву.

Источник:   ГХ
 Тэги:  баскетбол, харьков, политехник, чемпионат
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.07 Спорт Евробаскет. Стали известны соперники украинской сборной 15.06 Спорт В Харькове проходит Фестиваль уличного баскетбола и футбола (ФОТО)   29.05 Спорт Студенческая команда харьковского «Политехника» не смогла выступить на Международном студенческом баскетбольном кубке
 
 

Видео

Злочин не вдався. Замовник викрадення та вбивства фермера постане перед судом. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 