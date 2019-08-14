Главная Новости Спорт Харьковчанкам не хватило нескольких голов для путевки в женскую Лигу чемпионов
14.08.2019  13:45   

Харьковчанкам не хватило нескольких голов для путевки в женскую Лигу чемпионов

В последнем туре за путевку в плей-офф на харьковском «Металлисте» спорили футболистки харьковского «Жилстрой-1» и «Минск».


Фото: Борис Бреславец

С 7 по 13 августа в Харькове прошли игры в женской Лиге чемпионов по футболу. По итогам жеребьевки квалификационного группового этапа Лиги чемпионов харьковский «Жилстрой-1» попал в группу 4. Кроме наших девушек, до этого квартета попали хорватский «Сплит», белорусский «Минск» и люксембургский «Беттамбур».

Путевка в плей-офф разыгрывалась в последнем туре между харьковским «Жилстрой-1» и «Минском» - оба коллектива перед очной встречей набрали максимальное количество баллов, впрочем лучшая разница забитых и пропущенных мячей была в белорусок. Поэтому им для достижения цели хватало и ничьей, а нашим девушкам нужна была исключительно победа.

Однако достичь желаемого харьковчанкам не удалось. Хозяйки турнира уступили 0: 2, пропустив по голу в каждом из таймов, и покинули турнир.

Источник:   СК
 Тэги:  фтбол, харьков, женский очки, отбор, лига чемпионов
 
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