14.08.2019 15:25

В пригород Харькова возвращается большой футбол

Волчанские «Волки» получили первого соперника в элитном дивизионе Кубка Украины.



//isport

В Доме футбола состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Украины.

На этом этапе в борьбу вступят 18 команд Второй лиги, а также финалисты Аматорского Кубка Украины Волчанск и Авангард Бзов.

Интересно, что жребий свел аматоров в одной паре, а значит кто-то из них точно пройдет во второй раунд.

Базовый день матчей первого раунда Кубка Украины-2019/20 - 20 августа.