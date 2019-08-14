В пригород Харькова возвращается большой футбол

Волчанские «Волки» получили первого соперника в элитном дивизионе Кубка Украины.
В Доме футбола состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Украины.
На этом этапе в борьбу вступят 18 команд Второй лиги, а также финалисты Аматорского Кубка Украины Волчанск и Авангард Бзов.
Интересно, что жребий свел аматоров в одной паре, а значит кто-то из них точно пройдет во второй раунд.
Базовый день матчей первого раунда Кубка Украины-2019/20 - 20 августа.
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Вам могут сделать заманчивое предложение, которое обещает оказаться перспективным и прибыльным.
На небе в этот день не будет ни облачка, день ожидается знойным. Выходя на улицу, не забывайте воду и головные уборы.
14 августа православные отмечают первый Спас.
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