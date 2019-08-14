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14.08.2019  15:25   

В пригород Харькова возвращается большой футбол

Волчанские «Волки» получили первого соперника в элитном дивизионе Кубка Украины.


//isport

В Доме футбола состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Украины.

На этом этапе в борьбу вступят 18 команд Второй лиги, а также финалисты Аматорского Кубка Украины Волчанск и Авангард Бзов.

Интересно, что жребий свел аматоров в одной паре, а значит кто-то из них точно пройдет во второй раунд.

Базовый день матчей первого раунда Кубка Украины-2019/20 - 20 августа.

Источник:   isport.ua
 Тэги:  футбол, пригород, харьков, кубок, волчанск
 
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