Успехи харьковских школьников и их тренеров не остались незамеченными - им приготовили подарок "под елочку"

Кабинет министров Украины принял решение об увеличении зарплаты тренерам детских и юношеских спортивных школ на 20-70%.
"Кабинет министров Украины принял решение об увеличении с 1 января 2020 заработных плат тренерам детских и юношеских спортивных школ на 20-70%.
Такой шаг является составной частью общей правительственной политики роста доходов педагогов и выравнивания диспропорций в оплате труда учителей общеобразовательных школ и воспитателей и спортивных наставников ", - говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.
Также, правительство приняло решение об увеличении стипендий для выдающихся и перспективных спортсменов, о запуске центра олимпийской подготовки по прыжкам в воду, а также о развитии материально-технической базы для паралимпийского спорта.
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