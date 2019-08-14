Главная Новости Спорт Успехи харьковских школьников и их тренеров не остались незамеченными - им приготовили подарок "под елочку"
14.08.2019  16:46   

Успехи харьковских школьников и их тренеров не остались незамеченными - им приготовили подарок "под елочку"

Кабинет министров Украины принял решение об увеличении зарплаты тренерам детских и юношеских спортивных школ на 20-70%.


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"Кабинет министров Украины принял решение об увеличении с 1 января 2020 заработных плат тренерам детских и юношеских спортивных школ на 20-70%.

Такой шаг является составной частью общей правительственной политики роста доходов педагогов и выравнивания диспропорций в оплате труда учителей общеобразовательных школ и воспитателей и спортивных наставников ", - говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Также, правительство приняло решение об увеличении стипендий для выдающихся и перспективных спортсменов, о запуске центра олимпийской подготовки по прыжкам в воду, а также о развитии материально-технической базы для паралимпийского спорта.

Источник:   УНН
 Тэги:  тренер, спорт, харьков, школа, зарплата
 
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