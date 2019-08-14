Сумоисты Харькова привезли награды с Кубка Европы

В польском Кротошина состоялся Кубок Европы по сумо, на котором харьковчане завоевали восемь наград, в том числе две золотые.
Участие в соревнованиях приняли около 200 спортсменов из 9 стран. Сборная Украины завоевала 22 медали. Из них 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые завоевали харьковские борцы.
Александр Вересюк стал победителем в весовой категории свыше 115 кг и в абсолютной весовой категории.
Серебряные медали завоевали Иван Сорочан (весовая категория - до 115кг) и Сергей Гайдар (весовая категория - до 77кг).
Руслан Русанов занял третье место в весовой категории до 100 кг.
Еще три «бронзы» в соревнованиях среди женщин завоевала Мария Дрбоян. Она выиграла «бронзовые» финалы в весе свыше 95кг, в абсолютной весовой категории и в командных соревнованиях.
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Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
14 августа православные отмечают первый Спас.
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