14.08.2019 16:31

Сумоисты Харькова привезли награды с Кубка Европы

В польском Кротошина состоялся Кубок Европы по сумо, на котором харьковчане завоевали восемь наград, в том числе две золотые.



// ХОГА

Участие в соревнованиях приняли около 200 спортсменов из 9 стран. Сборная Украины завоевала 22 медали. Из них 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые завоевали харьковские борцы.



Александр Вересюк стал победителем в весовой категории свыше 115 кг и в абсолютной весовой категории.



Серебряные медали завоевали Иван Сорочан (весовая категория - до 115кг) и Сергей Гайдар (весовая категория - до 77кг).



Руслан Русанов занял третье место в весовой категории до 100 кг.



Еще три «бронзы» в соревнованиях среди женщин завоевала Мария Дрбоян. Она выиграла «бронзовые» финалы в весе свыше 95кг, в абсолютной весовой категории и в командных соревнованиях.