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14.08.2019  16:31   

Сумоисты Харькова привезли награды с Кубка Европы

В польском Кротошина состоялся Кубок Европы по сумо, на котором харьковчане завоевали восемь наград, в том числе две золотые.


// ХОГА

Участие в соревнованиях приняли около 200 спортсменов из 9 стран. Сборная Украины завоевала 22 медали. Из них 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые завоевали харьковские борцы.

Александр Вересюк стал победителем в весовой категории свыше 115 кг и в абсолютной весовой категории.

Серебряные медали завоевали Иван Сорочан (весовая категория - до 115кг) и Сергей Гайдар (весовая категория - до 77кг).

Руслан Русанов занял третье место в весовой категории до 100 кг.

Еще три «бронзы» в соревнованиях среди женщин завоевала Мария Дрбоян. Она выиграла «бронзовые» финалы в весе свыше 95кг, в абсолютной весовой категории и в командных соревнованиях.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  сумо, кубок европы, харьков
 
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