Главная Новости Спорт В парке Горького состоится ярмарка спорта
15.08.2019  10:26   

В парке Горького состоится ярмарка спорта

VI спортивная ярмарка «Харьков - спортивная столица» состоится 14 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.


// city.kharkov.ua

На центральной аллее, спортивных площадках и в зоне боевых искусств будут представлены различные виды спорта и спортивные организации города.

Под руководством телеведущего и лидера спортивного движения «JuniorZ» Александра Педана пройдет фестиваль для школьников. Для детей проведут зарядку и квест, будут работать площадка виртуальной реальности, фотозона и многое другое. Самые активные участники смогут выиграть сувениры и подарки от телеведущего.

Начало мероприятия - в 11:00.

Напомним, что в 2018 году в спортивной ярмарке было задействовано рекордное количество участников - 102 спортивные организации. Харьковчане могли выбрать для себя новое спортивное направление, которым хотелось бы заниматься, получили необходимую информацию от тренеров, ознакомились с работой спортивных учреждений, графиком проведения занятий и записали детей в спортивные секции.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ярмарка спорта, парк горького, харьков
 
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