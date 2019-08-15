15.08.2019 10:26

В парке Горького состоится ярмарка спорта

VI спортивная ярмарка «Харьков - спортивная столица» состоится 14 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.



// city.kharkov.ua

На центральной аллее, спортивных площадках и в зоне боевых искусств будут представлены различные виды спорта и спортивные организации города.

Под руководством телеведущего и лидера спортивного движения «JuniorZ» Александра Педана пройдет фестиваль для школьников. Для детей проведут зарядку и квест, будут работать площадка виртуальной реальности, фотозона и многое другое. Самые активные участники смогут выиграть сувениры и подарки от телеведущего.

Начало мероприятия - в 11:00.



Напомним, что в 2018 году в спортивной ярмарке было задействовано рекордное количество участников - 102 спортивные организации. Харьковчане могли выбрать для себя новое спортивное направление, которым хотелось бы заниматься, получили необходимую информацию от тренеров, ознакомились с работой спортивных учреждений, графиком проведения занятий и записали детей в спортивные секции.