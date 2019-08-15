В парке Горького состоится ярмарка спорта

VI спортивная ярмарка «Харьков - спортивная столица» состоится 14 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького.
На центральной аллее, спортивных площадках и в зоне боевых искусств будут представлены различные виды спорта и спортивные организации города.
Под руководством телеведущего и лидера спортивного движения «JuniorZ» Александра Педана пройдет фестиваль для школьников. Для детей проведут зарядку и квест, будут работать площадка виртуальной реальности, фотозона и многое другое. Самые активные участники смогут выиграть сувениры и подарки от телеведущего.
Начало мероприятия - в 11:00.
Напомним, что в 2018 году в спортивной ярмарке было задействовано рекордное количество участников - 102 спортивные организации. Харьковчане могли выбрать для себя новое спортивное направление, которым хотелось бы заниматься, получили необходимую информацию от тренеров, ознакомились с работой спортивных учреждений, графиком проведения занятий и записали детей в спортивные секции.
Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Если не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Украине – в 2008 году.
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