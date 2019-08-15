Харьковские спортсмены завоевали медали на Кубке Европы по сумо

Харьковские спортсмены завоевали восемь медалей на Кубке Европы по сумо, который проходил в Кротошине (Польша).
Участие в соревнованиях приняли около 200 сумоистов из девяти стран. В составе сборной Украины харьковчане завоевали две золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды.
Так, Александр Вересюк одержал победу в весовой категории свыше 115 кг и в абсолютной весовой категории. Второе место в категории до 115 кг занял Иван Сорочан, а в весе до 77 кг серебряным призером стал Сергей Гайдар. В категории до 100 кг бронзовая медаль досталась харьковскому борцу Руслану Русанову.
Также три бронзовые награды в соревнованиях среди женщин завоевала харьковчанка Мария Дрбоян. Спортсменка заняла третьи места в весе свыше 95 кг, в абсолютной весовой категории и в командных соревнованиях.
Всего сборная Украины завоевала на соревнованиях в Польше 22 медали.
Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Если не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Украине – в 2008 году.
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