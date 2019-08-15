15.08.2019 13:00

Харьковские спортсмены завоевали медали на Кубке Европы по сумо

Харьковские спортсмены завоевали восемь медалей на Кубке Европы по сумо, который проходил в Кротошине (Польша).



://city.kharkov.ua

Участие в соревнованиях приняли около 200 сумоистов из девяти стран. В составе сборной Украины харьковчане завоевали две золотые, две серебряные и четыре бронзовые награды.



Так, Александр Вересюк одержал победу в весовой категории свыше 115 кг и в абсолютной весовой категории. Второе место в категории до 115 кг занял Иван Сорочан, а в весе до 77 кг серебряным призером стал Сергей Гайдар. В категории до 100 кг бронзовая медаль досталась харьковскому борцу Руслану Русанову.



Также три бронзовые награды в соревнованиях среди женщин завоевала харьковчанка Мария Дрбоян. Спортсменка заняла третьи места в весе свыше 95 кг, в абсолютной весовой категории и в командных соревнованиях.



Всего сборная Украины завоевала на соревнованиях в Польше 22 медали.