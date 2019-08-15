15.08.2019 15:05

Харьковчанка впервые с марта вернется в топ-5 рейтинга WTA

Элина Свитолина улучшит свои позиции в обновленном мировом рейтинге и попытается взят реванш у «обидчицы» за поражение в четвертьфинале турнита Торонто.



Фото: Элина Свитолина / Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вернется в первую пятерку рейтинга WTA после турнира в Цинциннати.

Элина на старте турнира обыграла бельгийку Элизе Мертенс, но в первую очередь прогресс Свитолиной связан с неудачами конкуренток. Турнир покинули Кики Бертенс (действующая чемпионка) и Петра Квитова (прошлогодняя полуфиналистка), которые не сумели защитить свои прошлогодние очки, из-за чего опустятся в рейтинге ниже Свитолиной.

Сама Элина еще может подняться на четвертое место, но для этого в Цинциннати нужно выступить лучше, чем Симона Халеп.

В последний раз Свитолина находилась в топ-5 рейтинга WTA в марте, когда вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. Эту неделю именитая харьковчанка начала на седьмом месте в рейтинге.

В третьем круге турнира в Цинциннати Свитолина сыграет с американкой Софией Кенин, которой на прошлой неделе проиграла в Торонто.