Харьковчанка впервые с марта вернется в топ-5 рейтинга WTA

Элина Свитолина улучшит свои позиции в обновленном мировом рейтинге и попытается взят реванш у «обидчицы» за поражение в четвертьфинале турнита Торонто.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина вернется в первую пятерку рейтинга WTA после турнира в Цинциннати.
Элина на старте турнира обыграла бельгийку Элизе Мертенс, но в первую очередь прогресс Свитолиной связан с неудачами конкуренток. Турнир покинули Кики Бертенс (действующая чемпионка) и Петра Квитова (прошлогодняя полуфиналистка), которые не сумели защитить свои прошлогодние очки, из-за чего опустятся в рейтинге ниже Свитолиной.
Сама Элина еще может подняться на четвертое место, но для этого в Цинциннати нужно выступить лучше, чем Симона Халеп.
В последний раз Свитолина находилась в топ-5 рейтинга WTA в марте, когда вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. Эту неделю именитая харьковчанка начала на седьмом месте в рейтинге.
В третьем круге турнира в Цинциннати Свитолина сыграет с американкой Софией Кенин, которой на прошлой неделе проиграла в Торонто.
Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Если не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров.
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