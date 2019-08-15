Юные велосипедисты Харьковщины – лучшие в маунтинбайке

Харьковские спортсмены завоевали 3 золотые и 4 бронзовые награды на чемпионате Украины по многодневной гонке и чемпионате по индивидуальной гонке в гору, проходивших в Черновцах.
В командном зачете чемпионата Украины по многодневной гонке сборная Харьковской области заняла первые места среди женщин и юношей, вторые – среди мужчин и девушек, а также третье - среди младших девушек.
На чемпионате Украины по индивидуальным гонкам в гору харьковские велосипедисты завоевали 1 золотую и 3 бронзовые медали. Победителем стал Артур Константинов (юноши), а бронзовые награды получили Александр Курило (юниоры), Егор Волков (юноши) и Анастасия Ивко (девушки).
Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Если не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров.
В Харькове солнце будет редко показываться из-за облаков. А ветер переменных направлений будет гонять тучки туда-обратно. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Украине – в 2008 году.
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