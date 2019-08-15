Юные велосипедисты Харьковщины – лучшие в маунтинбайке

15.08.2019 18:03

Харьковские спортсмены завоевали 3 золотые и 4 бронзовые награды на чемпионате Украины по многодневной гонке и чемпионате по индивидуальной гонке в гору, проходивших в Черновцах.

В многодневных гонках, которые включали четыре этапа – индивидуальные гонки на время, два этапа гонок кросс-кантри и индивидуальные гонки в гору, харьковчане в личном зачете завоевали 2 золотые и 1 бронзовую награды. Чемпионом среди юношей стал Артур Константинов, а среди девушек победила Анастасия Ивко. В соревнованиях среди мужчин Игорь Скобеев занял третье место.

В командном зачете чемпионата Украины по многодневной гонке сборная Харьковской области заняла первые места среди женщин и юношей, вторые – среди мужчин и девушек, а также третье - среди младших девушек.

На чемпионате Украины по индивидуальным гонкам в гору харьковские велосипедисты завоевали 1 золотую и 3 бронзовые медали. Победителем стал Артур Константинов (юноши), а бронзовые награды получили Александр Курило (юниоры), Егор Волков (юноши) и Анастасия Ивко (девушки).