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16.08.2019  11:03   

Фестиваль боевых искусств в парке Горького: где смотреть онлайн-трансляцию

Фестиваль боевых искусств «Лучшие из лучших» пройдет в субботу, 17 августа, в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.


// city.kharkov.ua

Мероприятие направлено на ознакомление и популяризацию разных направлений боевых искусств.

На главной сцене будет проведено десять поединков по ММА.

Начало - в 18:

00. Посмотреть соревнования онлайн можно будет на YouTube-канале «Kharkiv Sport City».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  бои, парк горького, харьков, онлайн-трансляция
 
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