Фестиваль боевых искусств в парке Горького: где смотреть онлайн-трансляцию

Фестиваль боевых искусств «Лучшие из лучших» пройдет в субботу, 17 августа, в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.
Мероприятие направлено на ознакомление и популяризацию разных направлений боевых искусств.
На главной сцене будет проведено десять поединков по ММА.
Начало - в 18:
00. Посмотреть соревнования онлайн можно будет на YouTube-канале «Kharkiv Sport City».
День мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности).
В Харькове солнце будет редко показываться из-за облаков. А ветер переменных направлений будет гонять тучки туда-обратно. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков.
Украинский медик, профессор Александр Мещанинов жил и работал в Харькове, более 30 лет возглавляя кафедру хирургии Харьковского института усовершенствования врачей.
влажн.:
давл.:
ветер: