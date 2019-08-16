16.08.2019 13:52

К 1 сентября в очередной харьковской школе откроют новый стадион

Реконструкция спортивного стадиона завершается в Харьковской специализированной школе №17 (ул. Академика Павлова, 313в).



://city.kharkov.ua

Как сообщила сегодня, 16 августа, директор учебного учреждения Ирина Касеко, в ходе реконструкции на стадионе были оборудованы волейбольная и баскетбольная площадки, футбольное поле с искусственным покрытием, а также установлены тренажеры и теннисные столы.



«В нашей школе учится много спортсменов, среди которых - победители соревнований прошлого учебного года по волейболу, баскетболу и футболу. Новый стадион станет дополнительным стимулом для успехов наших школьников», - отметила Ирина Касеко.



Кроме того, на обновленной спортивной площадке школы была оборудована специальная полоса препятствий. По словам директора, ученики школы принимают участие в областных соревнованиях Всеукраинской военно-патриотической игры «Джура», и с нового учебного года у них будет возможность тренироваться на полосе препятствий и достигать еще более высоких результатов.



Напомним, до середины сентября в городе планируют завершить реконструкцию 11 школьных стадионов.