16.08.2019 14:32

В Федорцах открыли спортивно-игровой комплекс (ФОТО)

Детская и спортивная площадки были открыты сегодня, 16 августа, в поселке Федорцы, на ул. Коновченко, 1.



://city.kharkov.ua

Новый игровой комплекс появился на месте старого пустыря с несанкционированной свалкой. Ранее местные жители обращались к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу с просьбой благоустроить эту территорию.



В открытии игрового комплекса принял участие председатель Администрации Слободского района Вячеслав Ильенко, который поблагодарил всех, кто помогал строить площадки.



За время работ было вывезено 11 машин мусора, выкошено более 1,5 тыс. кв. м травы и поросли. На площадках были установлены качели, большая горка, песочница, тренажеры, а в зоне отдыха - восемь скамеек и шесть урн.



Большую помощь в уборке территории и строительстве площадок оказали местные жители.



Для гостей праздника выступили образцовый художественный коллектив эстрадного танца «Конфетти», ученики Детской школы искусств №5 им. Дунаевского и ДЮСШ №6.



А в конце мероприятия детям подарили баскетбольные мячи и наборы для настольного тенниса.