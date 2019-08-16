16.08.2019 16:52

В сентябре харьковчане разъедутся защищать престиж Украины на мировых аренах

Это будут последние мировые первенства перед Олимпиадой-2020.



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На Олимпийской базе «Конча-Заспа» состоялось заседание тренерского совета. Основные вопросы повестки дня - утверждение состава сборных команд для участия в трех будущих мероприятиях: чемпионате мира, чемпионате Европы среди юниоров и чемпионате мира среди кадетов.

Учитывая выступления спортсменов на предыдущих турнирах мировой серии IJF и состояние выполнения критериев системы отбора, были утверждены составы команды в которые войдут следующие харьковчане:

для участия в чемпионате Европы среди юниоров, который состоится 12 - 15 сентября в. Вантаа (Финляндия):

- 66 кг - Глеб Лубянка

- 90 кг - , Сергей Билец

- 100 кг - Евгений Вегера

- 57 кг - Владислава Нецвит

для участия в чемпионате мира среди кадетов, который состоится 25 - 28 сентября в. Алматы (Казахстан) поедет Даниил Вегиев (60 кг)

Напомним, сборная Украины по итогам Кубка Европы по дзюдо, который завершился в хорватском городе Дубровник, завоевала девять наград, три из которых - высшей пробы.