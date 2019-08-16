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16.08.2019  16:52   

В сентябре харьковчане разъедутся защищать престиж Украины на мировых аренах

Это будут последние мировые первенства перед Олимпиадой-2020.


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На Олимпийской базе «Конча-Заспа» состоялось заседание тренерского совета. Основные вопросы повестки дня - утверждение состава сборных команд для участия в трех будущих мероприятиях: чемпионате мира, чемпионате Европы среди юниоров и чемпионате мира среди кадетов.

 Учитывая выступления спортсменов на предыдущих турнирах мировой серии IJF и состояние выполнения критериев системы отбора, были утверждены  составы команды в которые войдут следующие харьковчане:

  • для участия в чемпионате Европы среди юниоров, который состоится 12 - 15 сентября в. Вантаа (Финляндия):

-   66 кг - Глеб Лубянка

-   90 кг - , Сергей Билец

-   100 кг - Евгений Вегера

-  57 кг - Владислава Нецвит

  • для участия в чемпионате мира среди кадетов, который состоится 25 - 28 сентября в. Алматы (Казахстан) поедет Даниил Вегиев (60 кг)

Напомним, сборная Украины по итогам Кубка Европы по дзюдо, который завершился в хорватском городе Дубровник, завоевала девять наград, три из которых - высшей пробы.

Источник:   Феедрация дзю-до Украины
 Тэги:  дзю-до, харьков, престиж, международный, медали
 
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