В сентябре харьковчане разъедутся защищать престиж Украины на мировых аренах

Это будут последние мировые первенства перед Олимпиадой-2020.
На Олимпийской базе «Конча-Заспа» состоялось заседание тренерского совета. Основные вопросы повестки дня - утверждение состава сборных команд для участия в трех будущих мероприятиях: чемпионате мира, чемпионате Европы среди юниоров и чемпионате мира среди кадетов.
Учитывая выступления спортсменов на предыдущих турнирах мировой серии IJF и состояние выполнения критериев системы отбора, были утверждены составы команды в которые войдут следующие харьковчане:
- 66 кг - Глеб Лубянка
- 90 кг - , Сергей Билец
- 100 кг - Евгений Вегера
- 57 кг - Владислава Нецвит
Напомним, сборная Украины по итогам Кубка Европы по дзюдо, который завершился в хорватском городе Дубровник, завоевала девять наград, три из которых - высшей пробы.
День мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности).
В субботу синоптики обещают кратковременные дожди. В воскресенье лето «исправится».
Украинский медик, профессор Александр Мещанинов жил и работал в Харькове, более 30 лет возглавляя кафедру хирургии Харьковского института усовершенствования врачей.
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