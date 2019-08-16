Харьковский стадион снова стал домашней ареной для «Металлист-1925» (ФОТО)

За несколько часов до стартового свистка арбитра на стадионе «Металлист» прошло организационное совещание.
В пятницу, 16 августа, в рамках четвертого тура Первой лиги харьковский «Металлист-1925» примет на своем поле «Агробизнес».
После трех туров команды занимают 7-е и 9-е места соответственно, имея в турнирной таблице 5 и 4 очка.
По результатам совещания участники согласовали те или иные вопросы по проведению игры, а команды определились с комплектами формы, в которой футболисты выйдут на поле. Харьковчане сыграют в традиционной желтой форме, гости - в бело-голубой. Вратари оденут красные и зеленые комплекты экипировки, соответственно.
День мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности).
В субботу синоптики обещают кратковременные дожди. В воскресенье лето «исправится».
Украинский медик, профессор Александр Мещанинов жил и работал в Харькове, более 30 лет возглавляя кафедру хирургии Харьковского института усовершенствования врачей.
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