16.08.2019 19:34

Харьковский стадион снова стал домашней ареной для «Металлист-1925» (ФОТО)

За несколько часов до стартового свистка арбитра на стадионе «Металлист» прошло организационное совещание.



://xsport.ua

В пятницу, 16 августа, в рамках четвертого тура Первой лиги харьковский «Металлист-1925» примет на своем поле «Агробизнес».

После трех туров команды занимают 7-е и 9-е места соответственно, имея в турнирной таблице 5 и 4 очка.

По результатам совещания участники согласовали те или иные вопросы по проведению игры, а команды определились с комплектами формы, в которой футболисты выйдут на поле. Харьковчане сыграют в традиционной желтой форме, гости - в бело-голубой. Вратари оденут красные и зеленые комплекты экипировки, соответственно.