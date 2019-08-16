Главная Новости Спорт Харьковский стадион снова стал домашней ареной для «Металлист-1925» (ФОТО)
16.08.2019  19:34   

Харьковский стадион снова стал домашней ареной для «Металлист-1925» (ФОТО)

За несколько часов до стартового свистка арбитра на стадионе «Металлист» прошло организационное совещание.


://xsport.ua

В пятницу, 16 августа, в рамках четвертого тура Первой лиги харьковский «Металлист-1925» примет на своем поле «Агробизнес».

После трех туров команды занимают 7-е и 9-е места соответственно, имея в турнирной таблице 5 и 4 очка.

По результатам совещания участники согласовали те или иные вопросы по проведению игры, а команды определились с комплектами формы, в которой футболисты выйдут на поле. Харьковчане сыграют в традиционной желтой форме, гости - в бело-голубой. Вратари оденут красные и зеленые комплекты экипировки, соответственно.

 

Источник:   metalist1925
 Тэги:  стадион, металлист, харьков, чемпионат, лига
 
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