Главная Новости Спорт Официально: харьковский чемпион будет защищать титул и попробует объединить пояса WBC и IBF 18 октября
18.08.2019  10:26   

Официально: харьковский чемпион будет защищать титул и попробует объединить пояса WBC и IBF 18 октября

Почетный гражданин Харькова Гвоздик и россиянин Бетербиев проведут объединительный бой в Филадельфии (США).


Постер к бою Гвоздик - Бетербиев / фото - BoxingScene

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) и обладатель пояса IBF россиянин Артур Бетербиев (14-0, 14 КО) проведут объединительный поединок 18 октября в Филадельфии.

 

Источник:   xsport
 Тэги:  бокс, гвоздик, харьков, чемпион, защита, титул
 
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