Официально: харьковский чемпион будет защищать титул и попробует объединить пояса WBC и IBF 18 октября

Почетный гражданин Харькова Гвоздик и россиянин Бетербиев проведут объединительный бой в Филадельфии (США).
Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) и обладатель пояса IBF россиянин Артур Бетербиев (14-0, 14 КО) проведут объединительный поединок 18 октября в Филадельфии.
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