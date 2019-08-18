18.08.2019 14:14

Сегодня Ддень памяти харьковчанина, сделавшего модель ВАЗа легендой (История шрягера)

18 августа легендарному харьковчанину Вадиму Мулерману исполнился бы 81 год.



://vecherniy.kharkov.ua

За годы своей творческой жизни артист завоевал любовь многих поколений и приобрел армию поклонников, которые сопровождали его всю жизнь. Певец с уникальным тембром голоса оставался знаменитым даже после того, как его отлучили от телевидения.

Харьков – его родной город. Здесь Вадим Мулерман родился, здесь он делал первые шаги на сцене, здесь у него была первая любовь – диктор Харьковского телевидения Иветта Чернова, женщина, которая его окрыляла. Они прожили вместе пять лет. Она всегда его поддерживала, и когда в 1966 году Вадим выиграл Всесоюзный конкурс советской песни в Москве – она была рядом с ним. Тогда Иветта была уже тяжело больна и не дождалась триумфа Вадима Мулермана…

Творчество Вадима Мулермана окружено легендами. В частности, после исполнения им песни «Хмуриться не надо, Лада…» тысячи новорожденных девочек стали называть Ладами. Более того, утверждают, что и знаменитый автомобиль ВАЗ также был назван «Ладой» благодаря Вадиму Мулерману.

Вообще-то Лада – древнеславянское имя, но песня, что интересно, родилась благодаря трем евреям: поэту Михаилу Пляцковскому, композитору Владимиру Шаинскому и певцу Вадиму Мулерману. Песня сразу ушла в народ, а вот бойцы идеологического фронта были этим весьма недовольны. К тому же в одном из куплетов звучат слова: «Нам столетье – не преграда». Песня появилась в 1970 году, когда в СССР широко отмечалось сто лет со дня рождения Ленина, и слово «столетье» широко использовалось именно в этом смысле. «Наверху» были очень недовольны, что «Лада» стала такой популярной.

А прозвучала она впервые на новогоднем «Голубом огоньке» – тогда практиковались включения из разных городов. И вот как раз «Ладу» Вадим Мулерман спел именно из Харькова. С этой песни начался пик его дикой популярности.

Вадим Мулерман дружил с «великолепной пятеркой и вратарем», был в очень хороших отношениях с хоккеистом Вячеславом Фетисовым. Нередко они пересекались на различных мероприятиях. Кстати, у Фетисова жену звали Ладой, о чем он неоднократно с юмором упоминал, в том числе и во время прямых эфиров. Во всем этом было много юмора, но при этом истории – совершенно правдивые.

Вадима Мулермана всегда сопровождали поклонницы. Он рассказывал, что ему приходилось договариваться с начальником железной дороги, чтобы прицепили дополнительно один-два вагона для сопровождавших его девушек. Потом начинались проблемы с размещением их по гостиницам, сами они о своем ночлеге не заботились.

А Вадим Мулерман никогда не стеснялся своей фамилии и не стал ее менять. Ну и, безусловно, в его репертуаре были еврейские песни – «Тум-балалайка», «Хава нагила» и другие. Он не хотел понимать, почему украинцы или белорусы могут петь свои песни на родном языке, а евреи – нет. Антисемитизм тогда процветал на государственном уровне, даже для поступающих в вузы были введены квоты. Вадима ведь сначала не взяли в Харьковскую консерваторию несмотря на высокие баллы – сказали, что набирают национальные кадры. Конечно, для молодого талантливого исполнителя, амбициозного к тому же, который впоследствии покорил своим голосом весь Советский Союз, это было очень-очень унизительно. Он тогда даже ездил со своими оценками к министру культуры в Киев… В конце концов окончил Ленинградскую консерваторию. Вот такие истории у него были, но он всегда отстаивал свои корни, добивался правды, признания.