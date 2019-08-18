18.08.2019 15:32

Определились победители харьковского марафона

Украинские и иностранные спортсмены пробежали марафон в честь освобождения Харьков



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Забеги были посвящены 365-й годовщине основания города, 28-й годовщины Независимости Украины и 76-й годовщины освобождения Харькова от нацистских захватчиков.

Участники стартовали возле стадиона "Динамо" и пробежали дистанции 3, 10, 21 и 42 км.

Как сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко, в соревнованиях приняли участие около 5000 бегунов из Харькова, Сум, Полтавы, Кременчуга, Днепра, Запорожья и других городов Украины, а также представители нескольких иностранных делегаций. Среди участников были профессиональные спортсмены и любители, семьи с детьми, ветераны спорта, люди с ограниченными возможностями. Спортсмены-инвалиды, спортивные семьи, молодые и старшие участники соревнований получили призы от Харьковского городского совета. Кстати, возраст самого старшего бегуна - 98 лет.

Победитель на дистанции 3 км, тренер Национального университета гражданской защиты Украины Владимир Жогло бежал вместе со своими учениками-курсантами. "Лидер команды должен бежать в команде и показывать высокий результат. Первое, второе и третье места на этой дистанции сегодня заняли пожарные", - рассказал после финиша Жогло.

Также 3 км пробег 73-летний Александр Староженко. Он отметил, что регулярно бегает по 5-10 км в лесу, и спорт помог ему избавиться от дурных привычек. "Начал бегать, не жгу уже 20 лет. Спорт дает энергию. Проснулся утром, сделал зарядку и хорошо себя чувствую. Сегодня 3 км пробег отлично, хорошая дистанция, хотя во финиш уже было тяжеловато", - сказал Староженко.

По результатам забегов, победу на дистанции 21 км получил Вадим СТК (пгт Володарка, 1 ч. 11 мин. 59 сек.), Второе место занял Александр Чеперис (Харьков, 1 ч. 12 мин. 10 сек.), Третье - Александр Сердюк (Харьков, 1 ч. 14 мин. 8 сек.). Лучшими среди женщин стали харьковчанки Марина Немченко (1 ч. 24 мин. 46 сек.), Ольга Донченко (1 ч. 29 мин. 30 сек.) И Дарья Гнатовская (1 ч. 31 мин. 4 сек.)

Марафонскую дистанцию ​​первым за 2 ч. 40 мин. 13 сек. преодолел Антон Заиченко (Кременчуг), вторым с результатом 2 часа. 43 мин. 50 сек. прибежал Владислав Зинченко (Красноград), а третье место занял харьковчанин Александр Пиро с результатом 2 часа. 44 мин. 25 сек.

Победителям и призерам соревнований вручили дипломы, медали, памятные статуэтки и призы.