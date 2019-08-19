Команда Харьковского горсовета выиграла турнир по футзалу

Традиционный турнир по футзалу, посвященный Дню Независимости Украины, прошел 17 августа в Школе высшего спортивного мастерства.
В соревнованиях приняли участие четыре команды: депутатов местных советов Харьковской области, представителей городской и областной власти, а также Союза ветеранов АТО.
Команды провели стыковые матчи, а потом разыграли медали. По итогам турнира, третье место заняли госслужащие Харьковской области, которые со счетом 5:4 выиграли у депутатов местных советов. А победителем соревнований стала команда Харьковского городского совета, которая выиграла у команды Союза ветеранов АТО - 2:0.
Участникам турнира вручили дипломы, медали и кубки.
Возможны новые знакомства и получение нового опыта – даже там, где вы этого совсем не ожидаете. Прислушивайтесь к интуиции – это поможет в нужную минуту.
Облака закроют небо уже утром и продержатся в Харькове весь день, рассеявшись только к вечеру. Без осадков.
Сегодня православные отмечают Преображение Господне, которое в народе называют Яблочным Спасом.
влажн.:
давл.:
ветер: