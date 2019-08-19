19.08.2019 12:11

Команда Харьковского горсовета выиграла турнир по футзалу

Традиционный турнир по футзалу, посвященный Дню Независимости Украины, прошел 17 августа в Школе высшего спортивного мастерства.



// city.kharkov.ua

В соревнованиях приняли участие четыре команды: депутатов местных советов Харьковской области, представителей городской и областной власти, а также Союза ветеранов АТО.

Команды провели стыковые матчи, а потом разыграли медали. По итогам турнира, третье место заняли госслужащие Харьковской области, которые со счетом 5:4 выиграли у депутатов местных советов. А победителем соревнований стала команда Харьковского городского совета, которая выиграла у команды Союза ветеранов АТО - 2:0.



Участникам турнира вручили дипломы, медали и кубки.