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19.08.2019  12:11   

Команда Харьковского горсовета выиграла турнир по футзалу

Традиционный турнир по футзалу, посвященный Дню Независимости Украины, прошел 17 августа в Школе высшего спортивного мастерства.


// city.kharkov.ua

В соревнованиях приняли участие четыре команды: депутатов местных советов Харьковской области, представителей городской и областной власти, а также Союза ветеранов АТО.

Команды провели стыковые матчи, а потом разыграли медали. По итогам турнира, третье место заняли госслужащие Харьковской области, которые со счетом 5:4 выиграли у депутатов местных советов. А победителем соревнований стала команда Харьковского городского совета, которая выиграла у команды Союза ветеранов АТО - 2:0.

Участникам турнира вручили дипломы, медали и кубки.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  футзал, горсовет, харьков
 
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