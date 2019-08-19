19.08.2019 12:34

Харьковские хоккеисты приняли участие в международном марафоне «Освобождение» (ФОТО)

В воскресенье, 18-го августа, в Харькове прошел ХХХIV международный марафон «Освобождение».



Харьковские хоккеисты приняли участие в международном марафоне «Освобождение» (ФОТО)



В соревнованиях принимали участие профессиональные спортсмены и любители, участники боевых действий, спортсмены с инвалидностью, гости из других городов Украины и стран ближнего зарубежья, представители городов-побратимов, жители Харькова. Не исключением стал и МХК «Динамо», а также хоккеисты юниорской команды Харькова.



Отметим, что марафон приурочен к празднованию 365-й годовщины основания города, 28-й годовщины Независимости Украины и 76-й годовщины освобождения Харькова от нацистских захватчиков.