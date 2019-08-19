Главная Новости Спорт Харьковские хоккеисты приняли участие в международном марафоне «Освобождение» (ФОТО)
19.08.2019  12:34   

Харьковские хоккеисты приняли участие в международном марафоне «Освобождение» (ФОТО)

В воскресенье, 18-го августа, в Харькове прошел ХХХIV международный марафон «Освобождение».


Харьковские хоккеисты приняли участие в международном марафоне «Освобождение» (ФОТО)

В соревнованиях принимали участие профессиональные спортсмены и любители, участники боевых действий, спортсмены с инвалидностью, гости из других городов Украины и стран ближнего зарубежья, представители городов-побратимов, жители Харькова. Не исключением стал и МХК «Динамо», а также хоккеисты юниорской команды Харькова.
   
Отметим, что марафон приурочен к празднованию 365-й годовщины основания города, 28-й годовщины Независимости Украины и 76-й годовщины освобождения Харькова от нацистских захватчиков.

Источник:   Украинская хокейная лига
 Тэги:  хоккей, харьков, марафон, освобождение
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.04 Спорт Горячая воскресная страсть на холодном харьковском льду: киевлянки сбросили харьковчанок с вершины пьедестала 19.04 Спорт Хоккей. В первой столице начинается финал первенства Украины 26.03 Спорт Золотой прыжок Пантер: харьковские хоккеистки - сильнейшие в Украине
 
 

Видео

Двойной праздник — Всемирный день орангутанов совпал с окончанием карантина у суматранских орангутанов Харьковского зоопарка. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 