19.08.2019 13:03

Харьковчанка возглавила женский украинский квартет на последнем в сезоне турнире Большого шлема - US Open

Сумма призовых на US Open составит рекордные 57 миллионов долларов - победители американского мэйджора получат по 4 миллиона долларов



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В понедельник, 19 августа, в Нью-Йорке стартует квалификация на последний теннисный турнир Большого шлема в сезоне.

На US Open вновь будут разыграны рекордные призовые. Организаторы Открытого чемпионата США по теннису уже 4-й год подряд приятно радуют участников турнира.

Общий фонд призовых составит 57 миллионов долларов, сообщает пресс-служба чемпионата. Это на 4 миллиона больше чем в прошлом году.

По информации источника, победители одиночных разрядов заработают по 3,85 миллиона, проигравшие в первом круге – 58 тысяч. За последние четыре года призовые за первый круг US Open возросли на 47%.

В основу напрямую попали четыре украинские теннисистки (Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко и Катерина Козлова), еще две выступят в квалификации, и ни одного украинца.

Лучший из теннисистов-мужчин - Сергей Стаховский - по рейтингу попадает только в квалификацию. В стартовом матче отборочного турнира Стаховский сразится против Николы Куна из Испании, который занимает 191-е место в рейтинге АТР.

Катарина Завацкая, которая получила 20-й номер посева, на старте квалификации сыграет против Юлии Глушко из Израиля, которая сейчас является 240-й ракеткой мира.

Ангелина Калинина, посеянная под 22-м номером, начнет отборочный турнир матчем с американкой Энн Ли, которая занимает 178-ю строчку в рейтинге WTA