Главная Новости Спорт В Харькове состоится трансляция финала чемпионата мира по «Dota 2»
19.08.2019  14:41   

В Харькове состоится трансляция финала чемпионата мира по «Dota 2»

Бесплатная трансляция финала чемпионата мира по киберспортивной дисциплине «Dota 2» состоится 25 августа в кинотеатре «Киев» (бул. Юрьева, 1).


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В этом году соревнования проходят в Шанхае (Китай) с 15 по 25 августа. В турнире участвуют 18 лучших команд мира. 

Трансляция будет вестись с 5:40 до 16:00 25 августа. В ходе мероприятия гости смогут принять участие в викторина и розыгрышах призов. Вход на просмотры - свободный.

Мероприятие организовано управлением инновационного развития и имиджевых проектов и пройдет под патронатом Харьковского городского головы.

Отметим, в этом году турнир по игре «Dota 2» проходит в девятый раз.

Источник:   ХГС
 Тэги:  кибер спорт, харьков, соревнования, чемпионат, мира, шанхай
 
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