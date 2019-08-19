В Харькове состоится трансляция финала чемпионата мира по «Dota 2»

Бесплатная трансляция финала чемпионата мира по киберспортивной дисциплине «Dota 2» состоится 25 августа в кинотеатре «Киев» (бул. Юрьева, 1).
В этом году соревнования проходят в Шанхае (Китай) с 15 по 25 августа. В турнире участвуют 18 лучших команд мира.
Трансляция будет вестись с 5:40 до 16:00 25 августа. В ходе мероприятия гости смогут принять участие в викторина и розыгрышах призов. Вход на просмотры - свободный.
Мероприятие организовано управлением инновационного развития и имиджевых проектов и пройдет под патронатом Харьковского городского головы.
Отметим, в этом году турнир по игре «Dota 2» проходит в девятый раз.
Возможны новые знакомства и получение нового опыта – даже там, где вы этого совсем не ожидаете. Прислушивайтесь к интуиции – это поможет в нужную минуту.
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