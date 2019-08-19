Главная Новости Спорт Сборную Харькова по водному поло к новому сезону готовит новый тренерский дуэт (ФОТО)
19.08.2019  15:05   

Сборную Харькова по водному поло к новому сезону готовит новый тренерский дуэт (ФОТО)

Бронзовые призеры минувшего чемпионата Украины и финалисты розыгрыша Кубка страны ватерполисты мужской сборной Харьковской области вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону.


// facebook

Подготовка началась под руководством нового тренерского дуэта - многоопытного старожила команды Сергея Столярова и играющего тренера Владимира Войтенко, который известен украинским любителям водного поло выступлениями за мариупольский «Ильичевец», львовское «Динамо» и национальную сборную Украины. Есть в послужном списке Войтенко и сборная Харьковской области, в составе которой он играл на одном из розыгрышей Кубка Украины.

Что касается Тараса Головкина, тренировавшего команду в минувшем сезоне, то он стал наставником юношеской сборной Харьковской области 2004 года рождения, которая создана при Харьковском областном высшем училище физической культуры (директор Анатолий Попов).  

На первый сбор межсезонья Сергей Столяров и Владимир Войтенко вызвали 12 игроков. Это вратарь Святослав Байбус, полевые игроки - Александр Ермаков, Вадим Евстратов, Никита Апостол, Никита Бажинов, Егор Ивахно, Михаил Черпак, Евгений Шмигель, Игнат Маймулин, Максим Горудко а также молодые 16-летний воспитанник харьковской школы водного поло Григорий Онищенко (он в конце прошлого сезона уже дебютировал в составе взрослой команды) и 15-летний Антон Аргунов.

Позже к команде присоединятся вратарь Виталий Петров, опытный игрок Вячеслав Скрипник и еще один молодой ватерполист Дмитрий Ашанин.  

По сравнению с предыдущим чемпионатом Украины в команде уже нет опытных Александра Абрамова и Дениса Гусакова, которые отправились в другие клубы. Перешли в харьковский НТУ-ХПИ Александр Бакшенев и Артур Однолетков. И практически завершили свою игровую карьеру Кирилл Наволоков и Денис Гурцкая, решившие сосредоточиться на своей основной работе.  

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  водное поло, харьков, сезон, номинат, призер
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.05 Спорт Международный турнир памяти Баркалова пройдет в Харькове 03.05 Спорт Водное поло: в Харькове пройдут два турнира 17.04 Спорт Кубок городского головы по водному поло разыграют в Харькове
 
 

Видео

6 мешканців Харкова та області-члени організованої групи «закладників», що працювала через інтернет-магазин, постануть перед судом. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 