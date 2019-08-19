19.08.2019 15:05

Сборную Харькова по водному поло к новому сезону готовит новый тренерский дуэт (ФОТО)

Бронзовые призеры минувшего чемпионата Украины и финалисты розыгрыша Кубка страны ватерполисты мужской сборной Харьковской области вышли из отпуска и начали подготовку к новому сезону.



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Подготовка началась под руководством нового тренерского дуэта - многоопытного старожила команды Сергея Столярова и играющего тренера Владимира Войтенко, который известен украинским любителям водного поло выступлениями за мариупольский «Ильичевец», львовское «Динамо» и национальную сборную Украины. Есть в послужном списке Войтенко и сборная Харьковской области, в составе которой он играл на одном из розыгрышей Кубка Украины.

Что касается Тараса Головкина, тренировавшего команду в минувшем сезоне, то он стал наставником юношеской сборной Харьковской области 2004 года рождения, которая создана при Харьковском областном высшем училище физической культуры (директор Анатолий Попов).

На первый сбор межсезонья Сергей Столяров и Владимир Войтенко вызвали 12 игроков. Это вратарь Святослав Байбус, полевые игроки - Александр Ермаков, Вадим Евстратов, Никита Апостол, Никита Бажинов, Егор Ивахно, Михаил Черпак, Евгений Шмигель, Игнат Маймулин, Максим Горудко а также молодые 16-летний воспитанник харьковской школы водного поло Григорий Онищенко (он в конце прошлого сезона уже дебютировал в составе взрослой команды) и 15-летний Антон Аргунов.

Позже к команде присоединятся вратарь Виталий Петров, опытный игрок Вячеслав Скрипник и еще один молодой ватерполист Дмитрий Ашанин.

По сравнению с предыдущим чемпионатом Украины в команде уже нет опытных Александра Абрамова и Дениса Гусакова, которые отправились в другие клубы. Перешли в харьковский НТУ-ХПИ Александр Бакшенев и Артур Однолетков. И практически завершили свою игровую карьеру Кирилл Наволоков и Денис Гурцкая, решившие сосредоточиться на своей основной работе.