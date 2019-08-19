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19.08.2019  17:07   

Форвард "ЧЕРКАССКИХ МАВП" будет играть "ХАРЬКОВСКИХ СОКОЛОВ"

В Харьков возвращается большой баскетбол.


facebook.com/khasokoly/photos

"Харьковские Соколы" уже в конце сентября стартуют в Суперлиге Пари-Матч.

19 августа баскетбольный клуб  начал предсезонный сбор. Одним из первых, с кем клуб заключил соглашение, стал форвард "Черкасских обезьян" Дмитрий Липовцев. 

Об этом сообщает в Facebook пресс служба харьковского клуба.

За "Обезьян" 32-летний Липовцев играл последние четыре сезона. В прошлом сезоне в среднем за игру набирал 5,4 очка, делал 3,4 подбора, проводил на площадке в среднем 21 минуту.
 
Источник:   Харьковские Соколы
 Тэги:  баскетбол, клуб, харьков, соколы, чемпионат
 
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