Форвард "ЧЕРКАССКИХ МАВП" будет играть "ХАРЬКОВСКИХ СОКОЛОВ"

В Харьков возвращается большой баскетбол.
"Харьковские Соколы" уже в конце сентября стартуют в Суперлиге Пари-Матч.
19 августа баскетбольный клуб начал предсезонный сбор. Одним из первых, с кем клуб заключил соглашение, стал форвард "Черкасских обезьян" Дмитрий Липовцев.
Об этом сообщает в Facebook пресс служба харьковского клуба.
Возможны новые знакомства и получение нового опыта – даже там, где вы этого совсем не ожидаете. Прислушивайтесь к интуиции – это поможет в нужную минуту.
Весь день небо в Харькове будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков.
Сегодня православные отмечают Преображение Господне, которое в народе называют Яблочным Спасом.
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