19.08.2019 18:28

Гвоздик: Несмотря на переезд в США, я остаюсь украинцем и харьковчанином (ВИДЕО)

Почетный гражданин Харькова признался, что часто приезжает в своей родной город.



://isport.ua

Чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик является коренным харьковчанином. 23 августа в Харькове будет праздноваться День города, поэтому известный боксер решил воспользоваться моментом и поздравить своих земляков.

Украинский спортсмен также признался, что несмотря на переезд в США вначале своей профессиональной карьеры, он довольно часто приезжает в свой родной город.

"Я переехал жить в США, но остаюсь украинцем и харьковчанином. Харьков – это мой любимый город. Я бываю в разных местах популярных, известных, красивых, но все равно постоянно тянет в Харьков. Наверное, частичка меня по-прежнему остается там.

Плюс, мои родители и близкие. Большая часть моих друзей продолжает жить в Харькове, я всегда с ними на связи. Харьков – это моя родина, мой дом.

Этим летом я был Харькове два раза, так вышло. А так, в целом, раз в год. Обычно летом приезжаем семьей побыть, погостить, провести хорошо время с друзьями.

В Харькове часто узнают, просто так пройтись по центру не получается. Я не скажу, что этого так много, чтобы это раздражало или доставляло неудобство. Некоторые люди просто могут кивнуть или помахать рукой, другие - подходят", - сказал Гвоздик.

Ранее сообщалось, что бой Гвоздика с Бетербиевым состоится 18 октября в Филадельфии. Также Александр рассказал о планах на будущее, захотел стать абсолютным чемпионом мира.