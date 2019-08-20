Главная Новости Спорт Даниил Кочан завоевал «бронзу» 3rd Juniors Nations Cup
20.08.2019  17:58   

Даниил Кочан завоевал «бронзу» 3rd Juniors Nations Cup

Всего на этих соревнованиях украинские боксеры завоевали 1 серебряную и 2 бронзовые медали.


// ХОГА
Международный турнир по боксу среди юниоров прошел с 14 по 18 августа в Сербии.

Даниил Кочан выступал в весовой категории до 80 кг, где стартовал с досрочной победы во втором раунде над соперником из Сербии.

Однако в полуфинале харьковчанин уступил россиянину Максиму Козинову, который в итоге стал победителем турнира в этой весовой категории. Даниил Кочан занял третье место.

 

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  бокс, харьков
 
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