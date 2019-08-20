Даниил Кочан завоевал «бронзу» 3rd Juniors Nations Cup

20.08.2019 17:58

Всего на этих соревнованиях украинские боксеры завоевали 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

Международный турнир по боксу среди юниоров прошел с 14 по 18 августа в Сербии.

Даниил Кочан выступал в весовой категории до 80 кг, где стартовал с досрочной победы во втором раунде над соперником из Сербии.

Однако в полуфинале харьковчанин уступил россиянину Максиму Козинову, который в итоге стал победителем турнира в этой весовой категории. Даниил Кочан занял третье место.