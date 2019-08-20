Даниил Кочан завоевал «бронзу» 3rd Juniors Nations Cup

Всего на этих соревнованиях украинские боксеры завоевали 1 серебряную и 2 бронзовые медали.
Даниил Кочан выступал в весовой категории до 80 кг, где стартовал с досрочной победы во втором раунде над соперником из Сербии.
Однако в полуфинале харьковчанин уступил россиянину Максиму Козинову, который в итоге стал победителем турнира в этой весовой категории. Даниил Кочан занял третье место.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выступая советчиком или опекуном.
Как и в предыдущий день, небо в Харькове будет ясным, осадков не ожидается. Жаркая погода сохранится.
Двойное название праздник получил в честь двух святых – преподобного Пимена и мученика Марина.
влажн.:
давл.:
ветер: