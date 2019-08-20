20.08.2019 16:33

Харьковчане привезли с Кубка черного моря золото, серебро и путевки на мировое первенство по Муай-Таю

С 15 по 18 августа 2019 состоялся международный турнир по таиландскому боксу Муай-Тай "Кубок Черного моря» в пгт. Скадовск (Херсонская область).



://dmskh.gov.ua

Спортсмены Харьковщины показали отличный результат, а именно: 6 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовые медали.

Указанные соревнования были отборочным на чемпионат мира среди юношей и юниоров.

Два Харкивських спортсмена: Батюк Евгений- 81 кг, Гончаренко Никита - 60кг прошли отбор и будут соревноваться на основных соревнованиях мира 29 сентября-6 октября 2019 в городе Анталия (Турция).