Харьковчане привезли с Кубка черного моря золото, серебро и путевки на мировое первенство по Муай-Таю

С 15 по 18 августа 2019 состоялся международный турнир по таиландскому боксу Муай-Тай "Кубок Черного моря» в пгт. Скадовск (Херсонская область).
Спортсмены Харьковщины показали отличный результат, а именно: 6 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовые медали.
Указанные соревнования были отборочным на чемпионат мира среди юношей и юниоров.
Два Харкивських спортсмена: Батюк Евгений- 81 кг, Гончаренко Никита - 60кг прошли отбор и будут соревноваться на основных соревнованиях мира 29 сентября-6 октября 2019 в городе Анталия (Турция).
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это именно сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выступая советчиком или опекуном.
Как и в предыдущий день, небо в Харькове будет ясным, осадков не ожидается. Жаркая погода сохранится.
Двойное название праздник получил в честь двух святых – преподобного Пимена и мученика Марина.
влажн.:
давл.:
ветер: