Главная Новости Спорт Харьковчане привезли с Кубка черного моря золото, серебро и путевки на мировое первенство по Муай-Таю
20.08.2019  16:33   

Харьковчане привезли с Кубка черного моря золото, серебро и путевки на мировое первенство по Муай-Таю

С 15 по 18 августа 2019 состоялся международный турнир по таиландскому боксу Муай-Тай "Кубок Черного моря» в пгт. Скадовск (Херсонская область).


://dmskh.gov.ua

Спортсмены Харьковщины показали отличный результат, а именно: 6 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовые медали. 

Указанные соревнования были отборочным на чемпионат мира среди юношей и юниоров.

Два Харкивських спортсмена: Батюк Евгений- 81 кг, Гончаренко Никита - 60кг прошли отбор и будут соревноваться на основных соревнованиях мира 29 сентября-6 октября 2019 в городе Анталия (Турция).

Источник:   Департамент по делам молодежи и спорта ХОГА
 Тэги:  бокс, таиланд, харьков, команда, золото, лицензия, место
 
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