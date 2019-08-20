20.08.2019 19:39

Харьковское «Динамо» стало шестым участником нового сезона УХЛ (ФОТО)

20 августа завершился прием заявок от клубов, изъявивших желание принять участие в новом сезоне Украинской Хоккейной Лиги.



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Ранее были поданы заявки от 5 клубов («Белого Барса», «Днепра», «Донбасса», «Кременчуга» и «Ледяных Волков»), к которым сегодня официально присоединилось харьковское «Динамо».

«Мы очень рады приветствовать «Динамо» в нашем пуле участников будущего сезона. Харьков – важный город для всего украинского хоккея, с огромными традициями и историей.

Таким образом, нам удалось сохранить всех участников прошлого сезона, и впервые за долгое время в двух сезонах подряд сыграет один и тот же состав команд», – сказал гендиректор УХЛ Сергей Варламов.

Во время подготовки МХК “Динамо” к предстоящему сезону, в гости к команде заехали представители американской газеты The Desert Sun.

Журналисты посетили тренировку команды на ледовой арене “Салтовский Лед”, а также пообщались с игроками и руководством команды.

The Desert Sun – ежедневная газета, обслуживающая Палм-Спрингс и окружающую долину Коачелла в Южной Калифорнии.