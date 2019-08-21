Руслан Русанов стал призером Кубка мира по борьбе на поясах

21.08.2019 15:00

Соревнования состоялись в литовском Вильнюсе. Участие в них приняли спортсмены из 16 стран.

В весовой категории до 90кг среди мужчин успешно выступил харьковчанин Руслан Русанов, который занял второе место в вольном стиле и третье - в классическом.

На пути к медали в борьбе вольным стилем он победил соперников из Италии, Болгарии, Литвы и Латвии, а в финале уступил россиянину.

В классическом стиле Руслан в «бронзовом» финале победил борца из Латвии. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.