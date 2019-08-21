Руслан Русанов стал призером Кубка мира по борьбе на поясах

Соревнования состоялись в литовском Вильнюсе. Участие в них приняли спортсмены из 16 стран.
На пути к медали в борьбе вольным стилем он победил соперников из Италии, Болгарии, Литвы и Латвии, а в финале уступил россиянину.
В классическом стиле Руслан в «бронзовом» финале победил борца из Латвии. Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
Удачу придет к тем, кто не боится решительных действий. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
Как и в предыдущий день, небо в Харькове будет ясным, осадков не ожидается. Жаркая погода сохранится.
В этот день 2006 года началась регистрация доменных имен в новом домене общего пользования .mobi, предназначенном для мобильных устройств.
влажн.:
давл.:
ветер: