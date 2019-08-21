Главная Новости Спорт Харьковчанка постарается "дожать" соперников на китайском мастерсе в компании еще пары украинок
21.08.2019  17:27   

Харьковчанка постарается "дожать" соперников на китайском мастерсе в компании еще пары украинок

Свитолина, Ястремская и Цуренко заявлены на турнир в Пекине Соревнования в столице Китая пройдут с 28 сентября по 6 октября


Элина Свитолина / фото - Twitter @SvitolinaSP

В списке заявленных теннисисток на турнир WTA Premier Mandatory в Пекине числятся сразу три украинки Элина СвитолинаДаяна Ястремская и Леся Цуренко, сообщает пресс-служба турнира.

Соревнования в столице Китая пройдут с 28 сентября по 6 октября.

Стоит отметить, что Свитолина выступала на турнире 6 раз, а лучшим ее результатом был полуфинал в 2016 году. Леся Цуренко четырежды участвовала в турнире, добыв лишь одну победу. Ястремская же в прошлом году дебютировала в Пекине, но выбыла в первом раунде.

Источник:   xsport
 Тэги:  турнир, теннис, харьков, свитолина, мастерс
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.08 Спорт Харьковчанка возглавила женский украинский квартет на последнем в сезоне турнире Большого шлема - US Open 15.08 Спорт Харьковчанка впервые с марта вернется в топ-5 рейтинга WTA 13.08 Спорт В Харькове пройдет рыцарский турнир
 
 

Видео

На Харьковщине малолетний ребенок выпал из окна: пострадавшую самолетом доставили в неотложку. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 