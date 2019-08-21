Харьковчанка постарается "дожать" соперников на китайском мастерсе в компании еще пары украинок

Свитолина, Ястремская и Цуренко заявлены на турнир в Пекине Соревнования в столице Китая пройдут с 28 сентября по 6 октября
В списке заявленных теннисисток на турнир WTA Premier Mandatory в Пекине числятся сразу три украинки Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко, сообщает пресс-служба турнира.
Соревнования в столице Китая пройдут с 28 сентября по 6 октября.
Стоит отметить, что Свитолина выступала на турнире 6 раз, а лучшим ее результатом был полуфинал в 2016 году. Леся Цуренко четырежды участвовала в турнире, добыв лишь одну победу. Ястремская же в прошлом году дебютировала в Пекине, но выбыла в первом раунде.
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