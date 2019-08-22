В Харькове стартовал очередной этап Кубка Украины по стрельбе из лука

Соревнования в рамках III этапа Кубка Украины по стрельбе из лука «Стрелы Слобожанщины» открылись сегодня, 22 августа, на стадионе «Коммунар» (ул. Рудика, 2).
В них принимают участие 180 спортсменов из Сумской, Черновицкой, Черниговской, Одесской, Черкасской, Ровенской, Львовской, Харьковской областей и Киева.
В программе - соревнования по классическому и блочному луку. Спортсмены выполнят упражнения «Квалификационный раунд» и «Олимпийский раунд» на дистанциях 70 м (взрослые, классический лук), 60 м (до 17 лет, классический лук) и 50 м в категории «блочный лук».
Официальное открытие соревнований состоится на стадионе «Коммунар» 23 августа, начало - в 9:30. Завершится этап Кубка Украины 25 августа.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой, будь то учеба, наука или планирование. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков, местами гроза.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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