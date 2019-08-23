Кубок Освобождения: юные бадминтонисты завоевали 29 наград

Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.
Участие в соревнованиях приняли более 150 спортсменов из разных областей Украины, которые разыграли медали в трех возрастных группах: 2002-2004 г.р., 2005-2007г.р., 2008 г.р. и моложе. По итогам турнира на счету харьковчан было 6 золотых, 11 серебряных и 12 бронзовых наград.
«Кубок Освобождения» традиционно начал серию турниров по бадминтону, которые в конце августа и в начале сентября проводятся в Харькове. Вслед за ним стартовал Всеукраинский турнир «Кубок Независимости», финалы которого пройдут в Школе высшего спортивного мастерства 24 августа.
Звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром – день и вечер ожидаются пасмурными. Без существенных осадков, местами гроза.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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