Кубок Освобождения: юные бадминтонисты завоевали 29 наград

23.08.2019 15:31

Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.

С 17 по 20 августа в харьковской ШВСМ состоялся традиционный Всеукраинский турнир по бадминтону среди юношей «Кубок Освобождения», на котором хозяева площадок - харьковские спортсмены завоевали 29 наград, в том числе 6 золотых.

Участие в соревнованиях приняли более 150 спортсменов из разных областей Украины, которые разыграли медали в трех возрастных группах: 2002-2004 г.р., 2005-2007г.р., 2008 г.р. и моложе. По итогам турнира на счету харьковчан было 6 золотых, 11 серебряных и 12 бронзовых наград.

«Кубок Освобождения» традиционно начал серию турниров по бадминтону, которые в конце августа и в начале сентября проводятся в Харькове. Вслед за ним стартовал Всеукраинский турнир «Кубок Независимости», финалы которого пройдут в Школе высшего спортивного мастерства 24 августа.