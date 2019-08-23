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23.08.2019  15:31   

Кубок Освобождения: юные бадминтонисты завоевали 29 наград

Об этом сообщают в Управлении по делам молодежи и спорта ХОГА.


// ХОГА
С 17 по 20 августа в харьковской ШВСМ состоялся традиционный Всеукраинский турнир по бадминтону среди юношей «Кубок Освобождения», на котором хозяева площадок - харьковские спортсмены завоевали 29 наград, в том числе 6 золотых.

Участие в соревнованиях приняли более 150 спортсменов из разных областей Украины, которые разыграли медали в трех возрастных группах: 2002-2004 г.р., 2005-2007г.р., 2008 г.р.  и моложе. По итогам турнира на счету харьковчан было 6 золотых, 11 серебряных и 12 бронзовых наград.

«Кубок Освобождения» традиционно начал серию турниров по бадминтону, которые в конце августа и в начале сентября проводятся в Харькове. Вслед за ним стартовал Всеукраинский турнир «Кубок Независимости», финалы которого пройдут в Школе высшего спортивного мастерства 24 августа.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  бадминтон, кубок освобождения, харьков
 
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