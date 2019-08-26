Харьковские юниоры помогли сборной Украины привезти ворох медалей с чемпионата мира (ФОТО)

В общем зачете мирового первенства Украина заняла шестое место.
В белорусских Раубичах завершился летний чемпионат мира по биатлону.
Всего в активе нашей сборной семь медалей: одно золото, одно серебро и пять бронз, часть из которых привезли харьковчане.
По количеству медалей Украина стала второй, а в общем зачете заняла шестое место.
Золотую медаль Украине принесла Валентина Семеренко, серебро - юниорка Екатерина Бех, бронзу - Дарья Блашко, Вита Семеренко, а также представители юниорской сборной харьковчанин Юрий Сытник и Анна Кривонос, в активе которой два третьих места.
Сытник выборол бронзовую медаль в спринтерской гонке среди юниоров.
Первое и второе места в медальном зачете поделили сборные Китая и Беларуси, которые завоевали по три золота и еще по одному серебру. Третьей стала Россия (две золотые награды, четыре серебряные и шесть бронзовых).
Отметим, что сезон Кубка мира-2019/20 по биатлону стартует 30 ноября.
Тенденция сегодняшнего дня – пунктуальность и основательность. Проведите максимум времени с тем, кто вам дорог.
В длинные праздничные выходные погода дает еще один шанс выбраться на пляж, речку или просто выехать на природу.
Ежегодно в последнее воскресенье августа отмечается профессиональный праздник работников угольной промышленности Украины.
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