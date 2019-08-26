26.08.2019 14:24

Харьковские юниоры помогли сборной Украины привезти ворох медалей с чемпионата мира (ФОТО)

В общем зачете мирового первенства Украина заняла шестое место.



Юрий Сытник: Фото с сайта prosportua.com

В белорусских Раубичах завершился летний чемпионат мира по биатлону.

Всего в активе нашей сборной семь медалей: одно золото, одно серебро и пять бронз, часть из которых привезли харьковчане.

По количеству медалей Украина стала второй, а в общем зачете заняла шестое место.

Золотую медаль Украине принесла Валентина Семеренко, серебро - юниорка Екатерина Бех, бронзу - Дарья Блашко, Вита Семеренко, а также представители юниорской сборной харьковчанин Юрий Сытник и Анна Кривонос, в активе которой два третьих места.

Сытник выборол бронзовую медаль в спринтерской гонке среди юниоров.

Оставив незакрытой лишь одну мишень и показав 11-е время по чистому ходу, харьковчанин на финише сумел сохранить место в призовой тройке, завоевав бронзовую медаль.

На финишный круг Сытник шел в одно время с лидером Дмитрием Лазовским. Но белорус на финишном круге развил невероятную скорость, не оставив шансов соперникам, принеся в копилку хозяев чемпионата второе «золото».

Вторым оказался чешский спортсмен Микулаш Карлик, который на последнем круге прорвался с 11-го места к серебряной медали. .

Первое и второе места в медальном зачете поделили сборные Китая и Беларуси, которые завоевали по три золота и еще по одному серебру. Третьей стала Россия (две золотые награды, четыре серебряные и шесть бронзовых).

Отметим, что сезон Кубка мира-2019/20 по биатлону стартует 30 ноября.

