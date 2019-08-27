27.08.2019 12:31

В Харькове определили победителей этапа Кубка Украины по стрельбе из лука

Соревнования в рамках III этапа Кубка Украины по стрельбе из лука «Стрелы Слобожанщины» завершились 25 августа на стадионе «Коммунар».



// city.kharkov.ua

В соревнованиях приняли участие 180 спортсменов из Сумской, Черновицкой, Черниговской, Одесской, Черкасской, Ровенской, Львовской, Харьковской областей и Киева.

Первый комплект медалей лучники разыграли среди смешанных команд. Так, в категории «классический лук» среди взрослых спортсменов харьковчане Артем Мелехов и Екатерина Дубровина заняли 3-е место, уступив двум командам из Львова. Среди кадетов в этом виде программы победителями стали харьковские спортсмены Олег Гулич и Ирина Ярмак. На 2-м месте оказались сумчане, а на 3-м – команда из Черновцов. В категории «блочный лук» победу одержали харьковчане Вера Охотская и Вадим Головко, которые опередили две команды из Киева.



В личном зачете среди мужчин в классическом луке чемпионом стал Виктор Рубан, на 2-м месте - харьковчанин Александр Сердюк, и 3-е место досталось представителю Сумской области. Среди женщин в этом виде программы на 1-м месте оказалась спортсменка из Сум, харьковчанка Валерия Онищук заняла 2-е место, и 3-е место досталось львовской спортсменке.



У кадетов серебряным призером стал харьковчанин Тарас Трифанов, который проиграл сопернику из Черкасской области, а третьим стал спортсмен из Сум.



В блочном луке среди мужчин победу одержал лучник из Винницы, харьковчане Александр Соколов и Юрий Дорошенко поделили 2-е и 3-е места, соответственно.



В командных соревнованиях среди мужчин (классический лук) харьковская команда в составе Артема Мелехова, Александра Грекулова и Михаила Бойко стала серебряным призером соревнований, уступив золото команде «Львовская - 1». Бронзовая медаль досталась команде «Львовская - 2».



Среди женщин в этом виде программы победу одержала харьковская команда в составе Екатерины Дубровиной, Дарьи Павличенко и Валерии Онищук. Серебряную медаль также завоевали харьковчанки Татьяна Альшаева, Ирина Третьякова и Диана Пуль. 3-е место досталось участницам из Львовской области.



Среди кадетов победителем стала команда «Харьковская - 1» (Тарас Трифанов, Дмитрий Ярмак и Андрей Сергиенко). 2-е и 3-е места разделили спортсмены из Одессы и Черновцов.



В категории «кадеты» среди девушек «Харьковская - 1» в составе Софии Постельняк, Татьяны Игнатенко и Вероники Здоровенко заняла 3-е место. На 1-м месте - спортсменки из Черновицкой области, а на 2-м - львовянки.



В командном зачете у представителей блочного лука среди мужчин победителем стала команда «Харьковская - 1», серебряную медаль завоевала также харьковская команда, а бронза досталась киевлянам.