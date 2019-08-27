27.08.2019 13:03

Следующая соперница харьковчанки и первой ракетки Украины - экс первая ракетка планеты

Элина Свитолина, в частности, отметила, что с удовольствием использует возможность сыграть с легендой женского тенниса.



Элина Свитолина / Getty Images

«Если говорить о следующем матче против Винус Уильямс, то ради таких поединков мы и тренируемся. Это будет еще одна замечательная возможность для меня сыграть против великого игрока, легенды женского тенниса. Это будет отличный матч. Я просто постараюсь сфокусироваться на том, что мне нужно делать на корте. В первую очередь, мне нужно быть агрессивной, потому что, если ты даешь Винус играть в свой теннис, она может диктовать условия. Мне кажется, это хорошо, что мы встретимся на такой ранней стадии, я в предвкушении от этого матча», - цитирует Свитолину БТУ.

Отметим, что Элина Свитолина со счетом 2-1 лидирует в статистике личных встреч с Винус

Как сообщалось, «первая ракетка» Украины Элина Свитолина успешно стартовала на заключительном в сезоне турнире серии Grand Slam - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с общим призовым фондом $50,4 млн. В первом круге соревнований посеянная под 5-м номером Свитолина за 1 час 16 минут обыграла американку Уитни Осигве.

За выход в третий круг турнира Свитолина встретится с экс-первой «ракеткой» мира пятикратной чемпионкой Уимблдона и двукратной победительницей Открытого чемпионата США американкой Винус Уильямс.