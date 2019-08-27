27.08.2019 13:45

В Харькове завершился всеукраинский Кубок Независимости – победители сосредоточатся европейском Kharkiv International

Хозяева всеукраинского турнира выиграли по четыре золотые и серебряные медали и 7 бронз.



://kharkivoda.gov.ua

Участие в соревнованиях принимали около 100 спортсменов из разных городов Украины, которые разыграли медали в пяти категориях. В четырех из них золотые медали завоевали харьковчане. Также на их счету 4 серебряные и 7 бронзовых медалей.

Двукратной победительницей турнира стала медалистка Юношеских Олимпийский Игр Анастасия Прозорова из Харькова. В личном турнире она не участвовала, а оба парных — выиграла.

Вместе с Валерией Рудаковой они дошли до финала, котором за два гейма переиграли других харьковчанок — Марину Бондаренко и Викторию Погребняк. В миксте с Михаилом Махновским они в более упорной борьбе победили Виталия Конова и Анну Михалькову.

Перед этим Конов выиграл одиночный турнир, начав «золотую» коллекцию харьковчан.

Еще одно первое место хозяевам принесла пара братьев — Геннадий и Григорий Натаровы. Они в финале прошли дуэт из Днепра — Иван Дружченко–Александр Колесник.

Женский одиночный турнир выиграла одесситка Арина Марущак — у Михальковой в трех партиях.