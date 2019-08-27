27.08.2019 14:53

Харьковские легкоатлеты привезли из Луцка золото и путевки на чемпионат мира в катаре

На чемпионате Украины харьковские спортсмены завоевали 11 наград: 3 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые награды.



://kharkivoda.gov.ua

Чемпионами Украины стали Анна Мищенко в беге на 1500 м (4:19.72), Марина Килипко в прыжках с шестом (4.50 м) и Никита Нестеренко в метании диска (61.13 м).

Серебряные медали получили Ева Погородецкая - бег на 100 м (11.93 сек.), Игорь Бодров - бег на 100 м (10.56 сек.) и бег на 200 м (21.17 сек.), Тарас Шевцов - прыжки с шестом (5.30 м) и Ярослав Исаченков - прыжки в длину (7.77 м).

Бронзовыми призерами стали Дмитрий Бикулов в беге на 400 м (47.28 сек.) и беге на 800 м (1:48.38) и Алексей Обуховский в беге на 5000 м (14:16.62).

В общекомандном зачете сборная Харьковской области заняла четвертое место.

Данный национальный старт был решающим этапом отбора на чемпионат мира по легкой атлетике, который с 28 сентября по 6 октября состоится в Катаре. В настоящее время в состав сборной Украины уже попали Марина Килипко (прыжки с шестом) и Богдан Бондаренко (прыжки в высоту). Отбор пока продолжается.